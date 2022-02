Chi è Nathalie Guetta, l’attrice di Don Matteo e sorella di David Guetta

Nathalie Guetta è un’attrice e circense di 63 anni, originaria di Parigi. È nota al pubblico per aver interpretato il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo. Nel 2022 torna in televisione come ospite al Comedy show Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Ecco chi è Nathalie Guetta e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Nathalie Guetta: età, altezza, quando è nata

Nathalie Guetta, il cui nome all’anagrafe è Nathalie Evalyne Guetta, è nata a Parigi il 9 settembre del 1958, sotto il segno della Vergine. Ha dunque 63 anni di età, ed è alta 155 cm.

Di professione è attrice e circense, e anche se è nata in Francia, è naturalizzata italiana. A soli 16, infatti, Nathalie Guetta ha lasciato Parigi per seguire corsi e spettacoli circensi in tutta Europa: dal Belgio, al Lussemburgo. Poi, a 22 anni, è approdata in Italia, a Napoli, terra natale del nonno paterno. Qui ha iniziato la sua carriera, insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini.

Il debutto in televisione

Nel 1989 ha partecipato al Maurizio Costanzo Show con alcuni numeri acrobatici, iniziando così a farsi conoscere in Italia. Notata da Cristina Comencini, ha ottenuto una parte nel suo film I divertimenti della vita privata, cominciando così la propria carriera da attrice. Per lo più, è comparsa in produzioni per il piccolo schermo, ed stato è proprio nel 2000, entrando nel cast della fiction Don Matteo di Rai 1, che ha ottenuto popolarità.

Nel 2018 ha preso parte come concorrente alla tredicesima edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Mentre successivamente ha partecipato a Stasera tutto è possibile, lo show sul secondo canale condotto da Stefano De Martino.

Il marito di Nathalie Guetta, la vita privata

L’attrice di Don Matteo è figlia di Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica e marocchina, e Francine Bourla, gallerista di arte tribale. È inoltre sorella del giornalista e politico Bernard Guetta. Tuttavia è anche legata a David Guetta, celebre dj e produttore, che è suo fratello per parte di padre.

Nathalie ha sposato Yudiel Sanchez, conosciuto a Cuba nel 2007. Nel 2020 il matrimonio è giunto alla fine.