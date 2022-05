Chi è Natalia Gavrilița? Biografia della Premier Moldava

Economista moldava e primo ministro della Moldavia dal 6 agosto 2021, Natalia Gavrilița è la terza donna a ricoprire tale carica nel suo paese: vediamo chi è e quali sono state le esperienze più significative della sua carriera politica.

Chi è Natalia Gavrilița

Laureatasi in diritto internazionale presso l’Università Statale della Moldavia per poi conseguire un master in Public Policy, ha ottenuto diversi ruoli nel servizio pubblico della Repubblica di Moldova e ha lavorato a diversi progetti di sviluppo internazionale in paesi dell’Europa orientale, dell’Africa e dell’Asia. Tra il 2007 e il 2008 ha lavorato presso il Ministero dell’Economia e delle Infrastrutture come Capo del Dipartimento per le previsioni economiche e per i programmi di sviluppo, mentre dal 2008 al 2009 è stata Capo della Direzione per il coordinamento delle politiche e dell’assistenza esterna all’interno della Cancelleria di Stato.

Tra il 2013 e il 2015 ha assunto la carica di capo di Stato e poi di Segretario di Stato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, allora retto da Maia Sandu. Per i successivi quattro anni è stata Managing Director del Global Fund for Innovation dove ha gestito 11 progetti innovativi con un budget di circa 13,5 milioni di dollari. Nel 2019 ha svolto l’incarico di Ministro delle finanze nel governo Sandu mentre nel 2021 è stata proposta dal Presidente della Repubblica di Moldavia come candidata ad essere Primo Ministro. La coalizione PSRM – Șor ha però respinto la sua candidatura e ha potuto ricoprire tale ruolo solo dopo le elezioni del 2021 in cui il suo partito, Azione e Solidarietà (PAS), ha ottenuto la maggioranza con 63 membri in Parlamento.

Natalia Gavrilița: chi è il marito

Per quanto riguarda la sua vita privata, Natalia Gavrilița ha divorziato dal marito Vladimir nell’estate del 2021. L’annuncio lo aveva dato lei stessa in televisione: “Purtroppo lo stress dell’ultimo periodo, causato anche dalla situazione pandemica, ha messo molta pressione sulla mia famiglia e a giugno abbiamo ufficialmente depositato il divorzio”. Non è noto se attualmente abbia un nuovo compagno.