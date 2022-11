Chi è Nadia Rinaldi: età, figli e compagno dell’attrice romana

Chi è Nadia Rinaldi? L’attrice romana oggi 55enne ha recitato in numerose commedie e fiction italiane, acquisendo celebrità anche grazie ad alcuni reality a cui ha preso parte nel corso del tempo. In passato ha effettuato un baypass intestinale per ridurre il suo peso di 90 kg.

Chi è Nadia Rinaldi: età e biografia

Nadia Rinaldi è nata a Roma il 13 settembre 1967 e oggi ha dunque 55 anni. In gioventù, prima di iniziare la sua carriera nel mondo del cinema, ha frequentato il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti. Da allora ha cominciato a prendere parte con successo a diverse pellicole italiane. Si ricorda la sua recitazione nel film Faccione, esordio alla regia di Christian De Sica. Ma anche i suoi ruoli nelle commedie natalizie di Enrico Oldoini, o in Una milanese a Roma, per la regia di Diego Febbraro. Nel corso del tempo ha partecipato anche a molte fiction, tra cui Un medico in famiglia e ad alcuni reality: La talpa nel 2004 e L’isola dei famosi nel 2018.

Il marito e i figli dell’attrice

Nadia Rinaldi ha avuto svariate relazioni amorose nel corso della sua vita. Il suo primo compagno è stato il regista Mauro Mandolini, con il quale, nel 2000, ha avuto un figlio. Successivamente la loro separazione, Nadia Rinaldi si è legata ad Ernesto Ascione. I due, l’11 ottobre nel 2003, sono diventati moglie e marito nella chiesa di San Marco a Roma. Anche questa relazione tuttavia è naufragata. Nel 2008 Nadia ha dato alla luce la sua seconda figlia, avuta dall’artista Francesco Toraldo. Con lui è poi convolata a nozze nel 2010, rimanendo al suo fianco per circa due anni.

L’arresto e il bypass intestinale

Nel 1998 l’attrice romana è balzata agli onori delle cronache per essere stata arrestata nel quartiere di Rebibbia per possesso a fini di spaccio di cocaina. È stata poi condannata a un anno e otto mesi, che ha scontato ai domiciliari. «Non ho ancora elaborato quella storia e per rispetto dei miei figli continuo a tenermela dentro perché non voglio mostrare loro quanto profondo sia il mio strazio» ha raccontato in una recente intervista.

Nel 2001 ha invece deciso di effettuare un bypass intestinale che le ha permesso di perdere 90 chili raggiungendo negli anni un peso forma di 65 kg.