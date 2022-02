Chi è Mousse T: direttore d’orchestra a Sanremo per Gianni Morandi, le hit, la sua vita privata

Mousse T, nome d’arte di Mustafa Gündoğdu, è un dj tedesco che il 4 febbraio accompagna Gianni Morandi in occasione della la serata Cover al Festival di Sanremo, dirigendo per lui l’orchestra. Di origini turche, il maestro è uno dei primi produttori di musica house in Germania. Ha raggiunto la fama internazionale con la hit “Sex Bomb”, uscita nel 2000 nell’album di Tom Jones. Ecco chi è Mousse T e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Mousse T

Mousse T, nome d’arte di Mustafa Gündoğdu, è nato a Hagen nell’ottobre del 1966, in una famiglia di origini turche. Il producer ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica in qualità di tastierista nei primi anni 90′ con il gruppo Fun Key B. Successivamente, nel 1999, ha fondato la sua prima etichetta discografica, la Peppermin Jam Records, specializzata in house music. Si è trattato di una scelta azzeccata perché nel periodo della pubblicazione del primo singolo dell’artista esplode l’interesse degli ascoltatori per il genere house. Il pezzo Horny ’98 fa il giro di paesi come Inghilterra e Australia, permettendo due anni dopo a Mousse T di rilasciare la hit internazionale Sex Bomb, inclusa nel disco di Tom Jones. Anche in Italia il produttore è parecchio conosciuto. Già comparso al Festival di Sanremo in passate edizioni, nel 2022 vi fa ritorno per dirigere l’orchestra per Gianni Morandi, in occasione della serata dedicate alle Cover.

La vita privata del dj

Mousse T tiene lontano dai riflettori la propria vita privata. Si sa che il dj ha una moglie, grazie alla sua presenza sui social, e che, naturalmente, è molto appassionato di musica. Sul suo profilo su Instagram infatti si trovano scatti che lo immortalano a concerti live, ma anche durante le prove in studio. La compagna del dj tedesco è l’ex modella tedesca e adesso presentatrice tv Khadra Sufi, diventata nel 2015 anche ambasciatrice per gli aiuti ai rifugiati delle Nazioni Unite. La coppia vive ad Amburgo.