Chi è Monica Puig? Ritiro e storia della tennista oro di Rio 2016

Medaglia d’oro alle olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Monica Puig ha annunciato il proprio ritiro dal tennis giocato: vediamo chi è, quali sono state le esperienze più significative della sua carriera sportiva e cosa farà ora.

Chi è Monica Puig

La tennista portoricana è conosciuta soprattutto per aver conquistato l’oro ai Giochi Olimpici di Rio battendo in finale la tedesca Angelique Kerber, al tempo numero due del mondo e favorita per la vittoria. Si è trattata della prima medaglia per il Porto Rico ad essere vinta da una donna nonché del primo storico oro conquistato dal paese in un’Olimpiade. Nel medesimo anno, la tennista ha raggiunto la ventisettesima posizione della classifica mondiale segnando il suo attuale best ranking.

Durante la sua carriera, a cui l’ha avviata la madre Astrid, si è aggiudicata anche un torneo WTA a Strasburgo e vanta vittorie su tenniste ex numero uno del mondo come Garbiñe Muguruza e Caroline Wozniacki. Ha inoltre battuto anche giocatrici del calibro di Sara Errani, Caroline Garcia ed Aryna Sabalenka quando erano tra le migliori dieci tenniste a livello globale.

Poi, nel 2018, l’inizio del declino. Dopo essere stata sconfitta ad Auckland e a Wimbledon da Julia Görges, nell’anno successivo è stata estromessa dagli Australian Open nel primo turno. Nel 2020 ha subito un’operazione al gomito che, insieme alla pandemia, l’ha costretta a stare lontana dai campi di tennis fino ad agosto (quando comunque è stata sconfitta da Katie Volynets alle qualificazioni di Cincinnati e non è andata oltre il primo turno nemmeno agli US Open). Nel 2021 si è fatta male alla spalla e, a seguito del quarto intervento chirurgico, l’anno successivo ha annunciato il ritiro.

Il ritiro di Monica Puig

Queste le parole che ha condiviso sui social network: “Non è un addio, ma un arrivederci. Negli ultimi 28 anni della mia vita, il tennis è stata la mia costante. Mi ha regalato alcune delle esperienze più emozionanti e memorabili che avrei mai potuto desiderare. Ma, a volte, le cose belle finiscono. Dopo una dura lotta di 3 anni con infortuni e 4 interventi chirurgici, il mio corpo ha detto ‘basta’. Questa decisione non è facile perché mi sarebbe piaciuto lasciare alle mie condizioni, ma a volte la vita ha altri progetti e dobbiamo aprire nuove porte che portano a possibilità entusiasmanti”.

Ora che la Puig non giocherà più in prima persona, lavorerà a tempo pieno per l’emittente televisiva ESPN con cui già collaborava da tempo.