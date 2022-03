Chi è Miriam Dalmazio, l’attrice di “Studio Battaglia”: vita privata dell’attrice, fidanzato, figlio

Miriam Dalmazio è un’attrice palermitana, nota per essere apparsa in alcune fiction e film di successo. Nel 2022 torna nel piccolo schermo per interpretare il ruolo di Nina nella nuova serie Rai Studio Battaglia. Ma chi è Miriam Dalmazio? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Miriam Dalmazio?

Miriam Dalmazio è nata a Palermo il 14 settembre 1987, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ad oggi dunque l’attrice ha 35 anni. Ultima di quattro figli, Miriam è nata quando la mamma aveva 40 anni e il papà quasi 50 anni, in un momento di grandi difficoltà economiche e in cui i suoi genitori pensavano di non avere altri bambini. Tuttavia, l’arrivo di Miriam è stato considerato dalla famiglia come un portafortuna.

Nonostante Dalmazio fosse appassionata di recitazione, non ha sempre nutrito il desiderio di diventare attrice. Dopo il diploma, infatti, ha lavorato come animatrice nei villaggi turistici e ha avuto qualche esperienza come fotomodella. Solo all’età di 21 anni ha iniziato a maturare l’idea che potesse approdare al mondo del cinema. Ha presto ottenuto un ruolo importante nella soap opera Agrodolce, e, dopo essersi diplomata al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, si è definitivamente dedicata alla sua carriera di attrice.

Ha iniziato a recitare nella serie Tv Capri, nel 2006, che per lei è stato un trampolino di lancio. Ben presto l’attrice ha raggiunto la notorietà. Nel 2011, infatti, è entrata a far parte del cast di Che Dio ci aiuti, fortunata serie Rai. Mentre nel 2013 è comparsa nel celebre film Sole a Catinelle, nel quale ha recitato la parte di Daniela Parisi, al fianco di Checco Zalone. Ha lavorato poi anche in in altre fiction di successo come La vita promessa e Il cacciatore. Nel 2022, infine, torna sul piccolo schermo in occasione della fiction Studio Battaglia.

La vita privata dell’attrice

Miriam Dalmazio fa coppia con il suo compagno Paolo, che ha conosciuto nel 2013 grazie ad amici in comune. Lui è un imprenditore e proprietario di un resort su un’isoletta vicino a Bali, e insieme hanno avuto nel 2016 il loro primo figlio: Ian.