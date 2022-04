Chi è Milo Infante, il giornalista indagato per il caso di Denise Pipitone

Il giornalista Milo Infante è indagato nell’ambito dell’inchiesta su Denise Pipitone. Nato nel ’68, il conduttore e autore televisivo si è occupato di inchieste e cronaca fin dalla giovane età per poi dedicarsi ad alcuni talk show pomeridiani. Dal 2020 è al timone del celebre Ore 14, programma di approfondimento che spesso tratta casi di cronaca rimasti irrisolti. Ma chi è Milo Infante?

Chi è Milo Infante?

Milo Infante è nato a Milano il 5 luglio 1968, sotto il segno del Cancro, ed è un giornalista, conduttore e autore televisivo italiano. L’uomo è figlio del giornalista, critico d’arte e scrittore Massimo Infante. Ha mosso i primi passi nel mondo dell’informazione nel 1988, realizzando inchieste e reportage per l’emittente lombarda Telenova. Nel frattempo, ha iniziato a collaborare per alcuni quotidiani famosi, come Il Corriere della Sera, La Notte, Il Giorno, occupandosi di cronaca.

Nel 1993 è stato contattato da Vittorio Feltri per ricoprire il ruolo di inviato speciale per L’Indipendente. Inoltre, è stato anche firma dei settimanali Epoca e Oggi nonché vicedirettore de Il Consulente Artistico. Nel 1996, ha ottenuto il titolo di giornalista professionista mentre nel 2003 ha cominciato a collaborare con la Rai, diventando conduttore accanto a Monica Leofreddi. Dal 2007, ha affiancato Roberta Lanfranchi nella presentazione del talk show pomeridiano L’Italia sul 2.

Tra il 2010 e il 2011, ha condotto Pomeriggio sul 2, talk show in onda su Rai 2, insieme a Caterina Balivo mentre, tra il 2011 e il 2012, torna a L’Italia sul 2 con Lorena Bianchetti. Dal 26 ottobre 2020, è al timone sempre su Rai 2 del format Ore 14, talk show di approfondimento.

Per cosa è indagato Milo Infante?

Il giornalista di Ore 14 si è molte volte occupato della sparizione della bimba di Mazara, avvenuta quasi 18 anni fa, e aveva scritto su Instagram poche settimane fa un messaggio, dopo aver ricevuto la comunicazione dalla procura di Marsala: “I giudici indagano chi Denise l’ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo… Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci sbaglia. Continueremo a cercare Denise. Denise va cercata, non archiviata“.

Infatti, nonostante si paventasse l’intervento della commissione d’inchiesta parlamentare, presto i riflettori istituzionali sul caso di Denise Pipitone si sono spenti. La commissione non verrà costituita, né, al momento, proseguiranno le indagini. Ma Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa, non si arrende: “Fino a che non avrò una dimostrazione diversa, continuo a lottare per lei”.

La vita privata del giornalista

Milo Infante è sposato con Sara Venturi, vincitrice del titolo Miss Padania nel 1998. Dalla relazione tra i due è nato il primo figlio nel 2008: Daniele. Non è noto se il conduttore abbia avuto precedenti relazioni.

La vita privata di Milo Infante e della moglie Sara Venturi è stata scossa da un drammatico lutto nel 2011. A causa di un incidente stradale, infatti, ha perso la vita la sorella della donna, Linda, all’età di soli 26 anni.