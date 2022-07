Chi è l’ex militare Tetsuya Yamagami, l’attentatore di Shinzo Abe

Il gesto di un folle, una reazione dovuta all’odio politico o un disegno sovversivo ancora più grande? Il Giappone è sotto choc mentre si cerca di capire cosa abbia spinto il 41enne Tetsuya Yamagami a sparare e ammazzare l’ex premier Shinzo Abe durante un comizio.

Ha servito per circa tre anni nella Marina: dice di aver agito per «odio»

L’aggressore, subito arrestato, è un residente locale ed ex militare delle Forze di autodifesa, cha ha servito per circa tre anni nella Marina, fino al 2005. Dunque in molti hanno messo in correlazione il fatto che l’uomo avesse un passato nell’esercito con la decisione di uccidere il politico che aveva spezzato il tabù della potenza bellica nipponica. Ma è ancora presto per comprendere le profonde ragioni. L’emittente pubblica Nhk aveva infatti riportato che il killer avesse detto di essere «insoddisfatto per l’operato dell’ex capo politico», anche se poi avrebbe dichiarato di aver agito sì per «odio», ma – secondo la polizia – escludendo «motivazioni politiche».

La pista dell’estremismo politico-religioso: ma Abe era ben visto dalle frange più conservatrici

Un’ipotesi è quella della matrice dell’estremismo politico-religioso. C’è però da ricordare che Abe non era più al potere dal 2020, e che era ben visto dalle frange più conservatrici del Sol Levante. Quel che è certo è che Yamagami è riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi troppo al suo bersaglio. Ha utilizzato un’arma artigianale, fatta in casa: a dimostrazione di quanta premeditazione ci fosse e quanto astio covava.

Due colpi sparati a distanza ravvicinata: eppure le armi in Giappone sono molto limitate

Dopo l’attentato, la polizia giapponese ha fatto subito irruzione nell’abitazione del sospettato, secondo le riprese della televisione pubblica Nhk. In un video si vedono diversi agenti che indossano indumenti protettivi, caschi e scudi e che entrano in un edificio identificato dalla tivù proprio come la casa dell’uomo arrestato. Le dimensioni dell’arma sono più grandi di una pistola, simili a quelle dei fucili “a canne mozze”. Due i colpi a disposizione, sparati a distanza molto ravvicinata. Aprire il fuoco è un’anomalia per la società giapponese: nel Paese le armi sono molto rare, con forti limitazioni e vincoli severi pure per le forze di polizia: gli agenti spesso circolano senza pistola e non è un caso che anche la scorta di Abe abbia affrontato l’attentatore placcandolo a “mani nude”.