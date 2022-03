Chi è Mila Suarez, la compagna di Elisa de Panicis a La Pupa e il Secchione

Mila Suarez è un’influencer e modella di 33 anni di origini marocchine. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ed è poi comparsa in altre trasmissioni televisive. Nel 2022 torna sul piccolo schermo in occasione de La pupa e il secchione. Ma chi è Mila Suarez? E cosa sappiamo della sua relazione con la collega Elisa De Panicis? Scopriamolo insieme.

Mila Suarez chi è: le origini

Mila Suarez è nata a Casablanca, in Marocco, nel 1988. Oggi ha dunque 33 anni, è alta 172 centimetri e pesa 52 kg. Da piccola ha viaggiato molto tra Spagna, Italia e Marocco, finché divenuta maggiorenne ha deciso di trasferirsi definitivamente in Italia. Si è dunque stabilita a Parma, dove per mantenersi ha fatto diversi lavori: da commessa, a cameriera fino a barista.

Uomini e Donne. Nell’estate del 2017 è stata tentatrice a Temptation Island, cercando di avvicinarsi ai single Alessio Bruno e Francesco Chiofalo. Nel 2019 è stata chiamata a partecipare alLa Pupa e il Secchione. Successivamente è approdata sul piccolo schermo, cominciando dal programma di Maria De Filippi. Nell’estate del 2017 è stata tentatrice a, cercando di avvicinarsi ai single Alessio Bruno e Francesco Chiofalo. Nel 2019 è stata chiamata a partecipare al Grande Fratello , che le ha portato nuova visibilità. Nel corso degli anni è stata spesso ospite nei programmi di Barbara d’Urso. Nel 2022 torna in tv in occasione della nuova edizione de

Mila Suarez ed Elisa: stanno insieme

Nel 2020, le modelle e influencer Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono scambiate un bacio appassionato sul red carpet del Festival di Venezia. Come hanno confermato in una vecchia intervista a Pomeriggio 5, tra le due è nata una frequentazione: “Sono un po’ confusa ma dopo tante delusioni dagli uomini con Mila oggi sto bene”, ha dichiarato Elisa De Panicis. “Abbiamo condiviso tante cose, abbiamo trascorso tutta l’estate insieme. Ci stiamo frequentando”, ha poi puntualizzato Mila Suarez.

La Pupa e il Secchione

Nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione c’è proprio Mila Suarez. La nuova stagione, composta da otto puntate, sarà condotta da Barbara D’Urso e sarà piena di novità e rivoluzioni rispetto alle precedenti edizioni. La prima puntata andrà in onda il 15 Marzo 2022 su Italia 1, alle 21 e 30.