Chi è Miguel Gobbo Diaz, il vice ispettore Malik Soprani di “Nero a metà”

Miguel Gobbo Diaz è un attore italiano di successo. In particolare, è conosciuto dal pubblico nostrano per aver rivestito i panni del Vice ispettore Malik Soprani, nella fiction Nero a metà. La serie torna su Rai1 dal 4 aprile 2022. Ma chi è Miguel Gobbo Diaz? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Miguel Gobbo Diaz?

Miguel Gobbo Diaz è nato a Santo Domingo il 19 giugno 1989, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Dunque oggi l’attore ha 32 anni. All’età di 3 anni, Miguel Gobbo Diaz con la famiglia si è trasferito in Italia. In particolare, è cresciuto in un paesino in provincia di Vicenza con la madre Clara e il suo nuovo compagno Roberto, che è stato un vero padre per lui. Durante la sua infanzia, l’attore ha affrontato diverse difficoltà, soprattutto a causa del pregiudizio che gli altri avevano nei suoi confronti.

In passato, in un’intervista ha infatti raccontato: “In quegli anni non c’erano altri bimbi di colore: mi sono relazionato ben presto con il pregiudizio, infatti ho passato la mia adolescenza a tentare di essere quello che gli altri volevano e si aspettavano da me, per essere accettato”.