Chi è Michele Riondino, il protagonista di “Fedeltà” dal fortunato romanzo di Marco Missiroli

Michele Riondino è un attore di 43 anni originario di Taranto. È celebre per aver interpretato il protagonista nella serie televisiva Il giovane Montalbano, ma anche per aver prestato il volto, più recentemente, nella fiction Fedeltà. Quest’ultima, tratta dal fortunato romanzo di Marco Missiroli, è stata prodotta e diffusa dalla piattaforma di streaming Netflix. Ma chi è Michele Riondino? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme

Chi è Michele Riondino?

Michele Riondino è nato a Taranto il 14 marzo 1979 sotto il segno zodiacale dei Pesci. È figlio di Franco e Mariella Riondino, rispettivamente ex operaio Ilva e casalinga. Fin dalla tenera età Riondino ha nutrito il desiderio di diventare attore, essendo appassionato di teatro, recitazione e cinema. Nonostante le aspettative della famiglia, che lo volevano al posto del papà in fabbrica, Michele ha mosso i primi passi nel mondo del cinema grazie a Distretto di Polizia, fiction in cui ha debuttato guadagnandosi presto il favore del pubblico.

Successivamente ha recitato in Incantesimo 5, Il Giovano Montalbano e La Guerra è finita. Al cinema, invece, è approdato grazie a film come Meraviglioso Boccaccio, Senza lasciare traccia, La ragazza Del mondo, Un’avventura, Restiamo amici. Tra le ultime parti interpretate si ricorda inoltre quella del protagonista di Fedeltà, serie Netflix tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli.

La vita privata dell’attore

Michele Riondino è fidanzata con Eva Nestori, una bellissima make up artist che ha conosciuto sul lavoro. Il loro primo incontro, infatti, è avvenuto sul set de Il giovane Montalbano. I due al momento non sono sposati, ma hanno comunque deciso di mettere su famiglia. Riondino e Nestori, infatti, sono diventati genitori della prima figlia: Frida, chiamata così in onore dell’artista messicana Frida Kahlo.

Chi è la fidanzata di Michele Rondino, Eva Nestori?

Eva Nestori è una Make-up artist. Dopo aver conseguito la maturità artistica, si è diplomata presso l’Accademia Altieri Moda e Arte di Roma e ha cominciato a lavorare nell’ambito televisivo e cinematografico. Nestori infatti ha lavorato su tantissimi set di serie TV, film o per programmi televisivi importanti.