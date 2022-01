Chi è Michele Bravi, cantautore italiano in gara al Festival di Sanremo 2022

Cantautore italiano di 27 anni, Michele Bravi è uno dei dodici cantanti in gara che saliranno sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022: vediamo chi è e quali sono state le tappe più importanti della sua carriera in attesa di ascoltare il suo brano Inverno dei fiori.

Chi è Michele Bravi

Appassionato di musica sin da piccolo, la prima esperienza di Michele Bravi nel mondo della musica risale agli anni adolescenziali. Mentre stava per diplomarsi presso il liceo classico della sua città, ha infatti deciso di iscriversi ai provini di X-Factor e nel 2013 è entrato nel cast della settima edizione del talent risultandone vincitore con la canzone La vita e la felicità scritta per lui da Tiziano Ferro e Zibba. Il singolo ha raggiunto la prima posizione nella classifica FIMI e il 24 gennaio 2014 è stato certificato disco d’oro per aver superato la soglia delle 15.000 copie vendute.

Dopo l’EP di debutto pubblicato a fine 2013, il 16 maggio 2014 è uscito il singolo Un giorno in più che ha anticipato il suo primo album A passi piccoli. Si tratta di un disco contenente undici inediti scritti per lui da diversi autori tra cui Giorgia, Luca Carboni, Tiziano Ferro, Daniele Magro, Piero Romitelli, Emilio Munda e Federico Zampaglione.

Chi è Michele Bravi: le apparizioni a Sanremo

L’anno seguente è uscito il suo secondo EP, I hate music, scritto interamente in inglese, e due anni dopo ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Il diario degli errori classificandosi quarto. Sempre nel 2017 ha rilasciato un nuovo album, Anime di Carta, il cui secondo singolo l’ha portato alla vittoria del premio Best Performance agli MTV Awards 2017.

Dell’anno successivo sono la seconda e la terza apparizione sanremese, prima come ospite duettante con Annalisa e poi come ospite del programma Sanremo Young.

Nel 2019 ha inoltre debuttato come attore nella fiction televisiva La compagnia del Cigno e nel 2020 è uscito il suo terzo album di inediti, La geografia del buio. Nel 2021 l’ultima presenza al Festival della Musica Italiana per duettare insieme ad Arisa e interpretare Quando di Pino Daniele.