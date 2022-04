Chi è Michael Lemma? Biografia, opere e porpora trombocitopenica autoimmune dell’artista romano

Giovane artista romano tra i più famosi nel campo dell’arte amatoriale, Michael Lemma è autore di diverse opere tra cui due donate a Papa Francesco e al presidente Sergio Mattarella: vediamo chi è, cosa fa e cos’è la porpora trombocitopenica autoimmune, malattia di cui soffre da quando aveva sei mesi.

Michael Lemma: chi è

Nato a Roma nel 1996, si è diplomato in Architettura e Ambiente presso il Liceo Artistico Enzo Rossi con specializzazione in Maestro d’Arte. Residente nella Capitale, precisamente nel quartiere di Colli Aniene, si occupa soprattutto della riqualificazione urbana e ha lavorato sul territorio del IV Municipio. Apprezzato e riconosciuto nel nostro paese e all’estero, vanta numerose collaborazioni con il Vaticano e non solo (è anche ministro straordinario dell’eucarestia).

Michael Lemma: le opere

Ha infatti lavorato per la Diocesi di Roma in merito alla riqualificazione dell’Arte Sacra e collaborato con i Musei Vaticani per l’installazione dell’opera San Michele. Nel 2019 ha poi contribuito a realizzare il logo della VII compagnia della Guardia di Finanza a Milano, l’anno successivo ha donato il suo Cristo consolatore all’ospedale Sandro Pertini a Roma e nel 2021 ha avuto modo di incontrare il Capo dello Stato a cui ha donato un suo lavoro. Nel 2022 ha infine installato l’opera San Michele nel Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo (Foggia), poi entrata a far parte del Patrimonio artistico dell’Unesco.

Ha esordito come scrittore con il libro Porpora Trombocitopenica Autoimmune, un racconto della sua malattia che ha lo scopo di spiegare a chi ne è afflitto come affrontarla dal punto di vista psicologico e conoscitivo.

Michael Lemma: porpora trombocitopenica autoimmune

Nota anche come morbo di Werlhofè, la porpora trombocitopenica autoimmune è una malattia della coagulazione caratterizzata da una carenza di piastrine nel sangue (piastrinopenia o trombocitopenia) in assenza di altre patologie associate. Il nome descrive le sue tre caratteristiche principali:

“porpora” indica la presenza di macchie rosso-violaceo sulla pelle o sulle mucose dovute a piccole emorragie localizzate;

o sulle mucose dovute a piccole emorragie localizzate; “trombocitopenica” fa riferimento alla mancanza di piastrine (dette anche trombociti) circolanti nel sangue, che restano ‘intrappolate’ nei microtrombi che si formano all’interno dei vasi;

(dette anche trombociti) circolanti nel sangue, che restano ‘intrappolate’ nei microtrombi che si formano all’interno dei vasi; “autoimmune” indica che è causata dalla presenza di autoanticorpi che inibiscono l’attività della proteina.

La malattia causa emorragie e può limitare in molti aspetti la vita del soggetto colpito, tanto che Michael ha così raccontato la sua infanzia nelle prime pagine del suo libro: “Io non posso correre, né giocare né fare tutto ciò che fanno i bambini normali, poi prendo molte medicine che mi fanno gonfiare la faccia e ho queste brutte macchioline di sangue”.