Chi è Maurizio Mattioli, l’interprete di Augusto Cesaroni nella celebre serie Mediaset

Maurizio Mattioli è un comico, doppiatore e attore di 71 anni. È noto per aver recitato in numerose pellicole nostrane, e anche per aver interpretato Augusto Cesaroni nella celebre fiction Mediaset. Come doppiatore, ha prestato la voce ai personaggi più amati dei cartoni animati. Ma chi è Maurizio Mattioli, il 5 aprile ospite di Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Maurizio Mattioli?

Maurizio Mattioli è nato il 3 giugno 1950 Gorga. Oggi dunque Mattioli ha 71 anni, è alto 182 cm per un peso forma di 90 kg. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema da giovane, negli anni ’70. Da allora, complessivamente, è comparso in circa 90 film solo per il grande schermo. Spesso ingaggiato per la sua capacità di interpretare personaggi “di periferia”, rozzi e cialtroni, è diventato celebre anche nei panni di Augusto Cesaroni, della celebre fiction Mediaset.

Ha inoltre recitato in Un’estate ai Caraibi, interpretando un faccendiere che sfrutta il suo segretario, o in Un paio d’ali nel 1997 e in Rugantino nel 1998. Ha anche interpretato il ruolo di Alberto Dominici nelle quattro stagioni della fiction Un ciclone in famiglia. In televisione ha dato vita a diverse parodie, tra le quali quella di Bill Clinton e di vari altri personaggi negli spettacoli del Bagaglino, della cui compagnia ha fatto parte per molti anni.

Nel frattempo ha portato avanti la sua carriera di doppiatore, prestando la voce a numerosi personaggi in cartoni animati e film di animazione. Si ricordano i celebri Z la formica e La gang del bosco. Dal 2007 ha doppiato il personaggio di Dog Chapman, nella serie Dog the Bounty Hunter.

La vita privata del doppiatore

Maurizio Mattioli è vedovo. Nel 1977 è convolato a nozze con Barbara Divita, deceduta il 16 ottobre 2014, sette anni dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente che l’aveva lasciata paralizzata. Da allora il doppiatore non è stato visto in compagnia di nessun’altra donna e non ha figli.