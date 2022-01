Chi è Massimiliano Ossini, scrittore e conduttore di Kalipè – A passo d’uomo

Conduttore, scrittore ed ex modello italiano, Massimiliano Ossini è attualmente presente in tv come presentatore di Kalipè – A passo d’uomo, un programma divulgativo in prima serata su Rai Due che tratta di temi legati all’ambiente e al rispetto per la natura che ci circonda: vediamo chi è quali sono le esperienze di cui può vantare il suo curriculum.

Chi è Massimiliano Ossini

Nato nel 1978 a Napoli, Ossini ha iniziato la sua carriera nel campo della moda e della pubblicità dopo essersi laureato in Scienze della comunicazione a Milano. Da sempre interessato al mondo della televisione, ha dapprima lavorato in Disney Channel per poi sbarcare su Rai Due, dal 2003 al 2006, come conduttore delle ultime tre edizioni di Disney Club. Nel 2005 ha anche partecipato al talent show di Milly Carlucci Notti sul ghiaccio risultandone vincitore.

Negli anni successivi è stato alla conduzione di diversi programmi per diverse reti, tra cui Linea Verde su Rai Uno (prima con Gianfranco Vissani e poi con Veronica Maya), Sei più bravo di un ragazzino di quinta? su Sky Italia, E se domani su Rai Tre, Uno Mattina Verde e Linea Bianca su Rai Uno.

Dalla stagione 2016-2017 ha condotto, insieme a Manila Nazzaro e Adriana Volpe, il programma Mezzogiorno in famiglia, in onda sabato e domenica mattina su Rai Due. Dopo aver presentato, dal 4 giugno 2018, Unomattina estate al fianco di Valentina Bisti, dal 29 dicembre 2021 è in onda su Rai Due con Kalipè – A passo d’uomo.

Chi è Massimiliano Ossini e di cosa tratta il suo nuovo programma

Protagonista di quest’ultimo format è, come per Linea Bianca, la montagna. All’interno delle cinque puntate previste, Ossini esplorerà infatti le più alte cime del mondo, dagli Stati Uniti alle Hawaii, dall’Islanda alle Maldive. Un racconto che non sarà tutto in esterna ma avrà anche delle parti registrate in uno speciale studio a 3.466 metri di altezza nella stazione Punta Helbronner della cabinovia Skyway Montebianco.