Chi è Marine Le Pen, biografia della candidata presidente della repubblica francese

Marine Le Pen è una politica francese di 53 anni. È la figlia del fondatore del partito Front National, nonché leader del Rassemblement National, con il quale la candidata sfida il presidente in carica Emmanuel Macron nel ballottaggio del 24 aprile. È considerata un’esponente vicina alle posizioni di estrema destra. Ma chi è Marine Le Pen?

Chi è Marine Le Pen?

Marine Le Pen è nata il 5 agosto 1968 a Marion Anne Perrine, sotto il segno zodiacale del Leone. Terzogenita del politico Jean Marie Le Pen, che ha fondato il partito Front Nazional, Marine è laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione di avvocato. Intendendo seguire le orme del padre, ha rifondato rifondato il partito con il nome di Rassemblement National e attualmente è alla sua terza candidatura presidenziale. Nella prima, nel 2012, è arrivata terza con il 17,9% (non è andata al ballottaggio che è stato tra Francois Hollande e Nicolas Sarkozy con il socialista vincitore) mentre nel 2017 ha ottenuto il 21,3% al primo turno ed il 34% al secondo, quando è stata battuta dal presidente uscente Emmanuel Macron.

Marine è la zia di Marion Marèchal Le Pen, la più giovane parlamentare di sempre della quinta repubblica francese ed esponente dello stesso partito di Marine.

Chi è il marito di Marine Le Pen?

Marine Le Pen è stata sposata due volte ed è madre di tre figli. Nel 2002 ha divorziato dal primo marito e si è risposata con Eric Iorio, importante membro del suo partito. Anche questa unione però è presto naufragata. Attualmente la candidata ha una relazione con Louis Aliot, vicepresidente del Front Nazional dal 2005 al 2010.

Il padre della leader di RN

Il padre della leader di RN è Jean Marie Le Pen, fondatore del partito Front Nazional, rivitalizzato dalla figlia in Rassemblement National. Dopo aver lasciato nel 2011 alla figlia la guida del partito, da lei stessa è stato espulso nel 2015 per divergenze politiche. In particolare, è Jean Marie ha chiesto la reintroduzione della pena di morte, forti restrizioni sulle politiche migratorie e l’uscita dalla Francia dall’Unione Europea.

Posizioni politiche di Marine Le Pen

Marine Le Pen è sostenitrice di un protezionismo economico francese (motivo per cui è vista come una politica “sovranista”). Nell’ultima campagna elettorale la sua campagna anti-immigrati è stata molto più morbida che in passato (nelle precedenti presidenziali aveva sostenuto forti posizioni anti-immigrazione) sostituita da promesse relative a interventi a sostegno dei redditi familiari ed il potere di acquisto delle famiglie. È contraria alla legalizzazione delle droghe, ma anche alla legge che in Francia nel 2013 ha esteso il matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso.