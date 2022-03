Chi è Marina Occhionero, alias Viola in “Studio Battaglia”: la carriera dell’attrice, la vita privata

Marina Occhionero è una giovane attrice che si sta facendo strada nel mondo della recitazione. Ha già ottenuto ruoli in importanti film e serie televisive. Si ricorda la sua interpretazione nella fortunata fiction Doc – Nelle tue mani, e quella nella serie Rai Studio Battaglia, nella quale recitano anche Lunetta Savino e Miriam Dalmazio. Ma chi è Marina Occhionero? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Marina Occhionero?

Marina Occhionero è nata ad Asti (Piemonte) il 23 settembre del 1993, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Oggi ha dunque 29 anni. Nel comune vicino Torino Occhionero è cresciuta insieme alla famiglia, composta da papà Gianleonardo, mamma Anna e la sorella minore, Adele. Al momento vive a Bologna.

La carriera dell’attrice

L’attrice, nonostante la giovane età, ha un curriculum di tutto rispetto. In particolare, spicca la sua piccola partecipazione all’ultimo film di Ridley Scott House of Gucci che vantava nel cast superstar come Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver e Al Pacino.

Inoltre ha preso parte alla fortunatissima fiction Rai Doc – Nelle tue mani. Occhionero, che nella serie ha rivestito il ruolo di Cecilia nell’episodio “In salute in malattia”, ha recitato al fianco di Luca Argentero. Ma si contano anche svariati film per il grande schermo nei quali Marina ha recitato. Si ricordano Il talento del calabrone (disponibile su Prime Video dal 2019), Il primo re, L’età imperfetta, Genitori quasi perfetti e La ragazza nella nebbia. Inoltre, nel 2022 torna in televisione in occasione della nuova fiction Rai Studio Battaglia, dove interpreta il personaggio di Viola.

La vita privata di Marina Occhionero

Marina Occhionero, Viola in Studio Battaglia, è su Instagram. Tuttavia sembra che l’attrice intenda tenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Il profilo ufficiale non risulta essere molto seguito e qui Marina pubblica degli scatti che la ritraggono sul set, ma mai inerenti alla sua vita quotidiana. Dunque, non si sa se la giovane attrice sia fidanzata.