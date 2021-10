I bastardi di Pizzofalcone, chi è Maria Vera Ratti, carriera e vita privata dell’attrice protagonista stasera 3 ottobre 2021 su Rai1

Cambio di programmazione in casa Rai1. I bastardi di Pizzofalcone, solitamente in onda il lunedì sera, è stato infatti spostato a oggi in vista delle elezioni amministrative. Viale Mazzini seguirà in diretta lo spoglio delle elezioni dei sindaci di alcune delle principali città italiane, pertanto ha deciso di spostare la fiction con Alessandro Gassmann alla prima serata di domenica. Stasera, alle ore 21,25, andrà in onda il terzo episodio con l’attore romano affiancato da Carolina Crescentini e dalla new entry Maria Vera Ratti.

Rose Rosse, questo il titolo della puntata odierna, porterà l’ispettore Lojacono e il suo team di fronte a una situazione molto delicata. Uno dei poliziotti infatti si troverà coinvolto in un efferato omicidio che farà tornare a galla i demoni sepolti del passato oltre alle difficoltà del presente. Dubbi sul suo effettivo ruolo nella vicenda: è lui il colpevole oppure è estraneo ai fatti? A causa di un’amnesia, nemmeno il diretto interessato può dare una risposta, mettendo in crisi l’intero dipartimento. Nel cast, oltre ai tre attori citati, ci saranno anche Massimiliano Gallo, Tosca d’Aquino e Gianfelice Imparato.

I bastardi di Pizzofalcone, come per tutti i programmi Rai, sarà disponibile alla visione anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Qui si possono trovare anche le repliche delle puntate precedenti, visibili in qualsiasi momento della giornata.

Maria Vera Ratti, carriera e vita privata dell’attrice de I bastardi di Pizzofalcone stasera 3 ottobre 2021 su Rai1

Maria Vera Ratti, gli inizi e gli studi in Olanda

La terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone ha portato, oltre alle conferme di Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, anche la new entry Maria Vera Ratti. Nata ad Avellino il 26 dicembre 1994, ha lasciato l’Italia al compimento dei 18 anni per studiare scienze politiche e studi russi in Olanda, all’Università di Leiden. Per questo parla fluentemente inglese, oltre all’italiano, al francese e al russo. Nonostante gli studi universitari, non ha mai abbandonato la passione per la recitazione. Tornata in Italia, si è iscritta al prestigioso corso attoriale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, prima di frequentare un seminario alla Scuola Europea per l’Arte dell’attore a San Miniato.

Dopo alcune apparizioni sui palcoscenici da teatro, ha fatto il suo debutto in televisione per la serie tv Rosy Abate. Successivamente si è fatta vedere ne Il commissario Ricciardi, altro lavoro Rai di buon successo, prima di prendere parte a Maradona – Sueño Bendito che racconta la vita e la leggenda del campione di calcio argentino. La si può vedere anche in Mina con Serena Rossi e in Leonardo, dove ha prestato il volto alla modella per la Gioconda di Da Vinci.

Maria Vera Ratti, l’approdo al cinema e il profilo Instagram

Non solo tv e teatro. Maria Vera Ratti è approdata anche al cinema con Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, film che racconta la storia di Eleanor “Tussy”, una delle tre figlie del filosofo tedesco Karl Marx.

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, non ha mai pubblicato foto intime che la ritraessero in compagnia di un potenziale fidanzato. Ha comunque un profilo molto seguito su Instagram, dove vanta 27,1 mila follower.