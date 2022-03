Chi è Maria Sole Tognazzi, la regista ospite a Oggi è un altro giorno

Maria Sole Tognazzi è una regista e attrice romana di 50 anni. È nota al pubblico per aver recitato in film come Passato prossimo, Ritratto di mio padre e Viaggio da sola. È sorella di Ricky Tognazzi, anche lui attore e regista, nonché figlia del celebre Ugo Tognazzi. Ma cosa sappiamo di Maria Sole Tognazzi e della sua vita privata? Scopriamolo insieme. Intanto, l’attrice è ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai 1.

Chi è Maria Sole Tognazzi: età e biografia

Maria Sole Tognazzi è nata a Roma il 2 maggio 1971, sotto il segno zodiacale del Toro, dall’unione di Ugo Tognazzi e l’attrice Franca Bettoja. Maria Sole è ultima di quattro figli. Suoi fratelli maggiori sono i noti Gianmarco Tognazzi e Ricky Tognazzi, entrambi impegnati come lei nel settore cinematografico. Da bambina, Maria Sole ha anche partecipato allo Zecchino D’Oro. Nel 1976 ha infatti portato sul palco la canzone Show nella foresta.

La carriera

Dopo la morte del padre, Maria Sole Tognazzi ha iniziato a lavorare come aiuto regista in teatro. Al cinema ha invece mosso i primi passini qualità di assistente alla regia e aiuto alla regia nel film Crack. Tra i tanti film a cui ha lavorato si ricordano Quando eravamo repressi, Le donne non lo vogliano, La scorta, Vite strozzate e Poliziotti. Inoltre, la regista romana ha diretto anche diversi videoclip musicali, tra i quali Il gigante di Paola Turci, L’eccezione di Carmen Consoli e Mentre piove di Sergio Cammariere.

Nel 2003 ha invece prodotto il primo lungometraggio: Passato prossimo, con la partecipazione di Paola Cortellesi. Nel 2008 è stata la volta di L’uomo che ama, mentre nel 2010 ha prodotto un documentario sul padre, Ritratto di mio padre. Nel 2013 ha poi diretto il terzo film, Viaggio Sola. Nel 2015 Io e lei. Nel 2020 su Sky è uscita la sua prima serie Tv: Petra.

La vita privata dell’attrice

Circa la sua vita privata l’attrice tiene il massimo riserbo. Lei negli anni si è più volte dichiarata single e inoltre non ha mai avuto figli.