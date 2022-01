Chi è Maria Rita Gismondo, direttrice del reparto di Microbiologia e Virologia del Sacco

Scienziata e direttrice del reparto di Microbiologia Clinica, Virologia e Bioemergenze del Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo fa parte della schiera di virologi che, oltre ad aver lavorato in prima linea contro la pandemia, negli ultimi due anni ha contribuito a divulgare informazioni sulla situazione epidemiologica tramite interviste sui giornali o in tv: ospite della puntata di Non è l’arena del 19 gennaio 2022, vediamo chi è e di cosa si occupa.

Chi è Maria Rita Gismondo

Nata a Catania nel 1954, ha conseguito due lauree presso l’Università di Catania in Biologia (1976) e Medicina e chirurgia (1984). Dopo essersi specializzata in Microbiologia e virologia e aver compiuto diverse esperienze all’estero, tra cui quelle all’ospedale di Londra e all’Università del Tenessee negli Stati Uniti, è diventata docente associato di Microbiologia clinica prima a Catania e poi presso la facoltà di Medicina dell’Università di Milano.

Nel 1995 ha poi assunto il ruolo di direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Bioemergenze del Polo Universitario Luigi Sacco di Milano, incarico che ricopre ancora oggi. Membro esperto della Commissione Europea, la Gismondo ha anche coordinato diversi progetti all’estero (in Asia e Africa).

Tutte attività che l’hanno portata ad ottenere diversi riconoscimenti tra cui l’Ambrogino d’Oro (2005), uno dei più importanti premi conferiti dalla città di Milano alle personalità che si sono particolarmente distinte durante l’anno.

Chi è Maria Rita Gismondo: le sue pubblicazioni

Affianco all’attività ospedaliera, la Gismondo si occupa di scrivere numerosi articoli scientifici e accademici che pubblica su riviste nazionali e non solo. Scorrendo il suo curriculum vitae, si scopre che sono quasi 300 tra contributi personali e lavori svolti insieme ad altri scienziati (tra cui Massimo Galli).

Le sue ultime pubblicazioni sono quasi tutte legate alla pandemia di Covid e spaziano da ricostruzioni geografiche sulla diffusione del virus in Lombardia nella prima fase dell’emergenza (Geographical reconstruction of the SARS‐CoV‐2 outbreak in Lombardy (Italy) during the early phase) all’analisi della trasmissione dell’infezione durante la gravidanza (Analysis of SARS-CoV-2 vertical transmission during pregnancy).