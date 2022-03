Chi è Maria Grazia Fiorani, inviata di guerra per il Tg3

Maria Grazia Fiorani è una giornalista romana che lavora per la Rai. Inviata nelle zone di guerra, è nota ai telespettatori per i suoi collegamenti al Tg. Ultimamente ha seguito il conflitto armato tra Russia e Ucraina. Ma chi è Maria Grazia Fiorani? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Maria Grazia Fiorani, chi è la giornalista Rai inviata di guerra?

Maria Grazia Fiorani è romana, ma non si conosce la sua data di nascita esatta. È una giornalista Rai inviata di guerra, nota soprattutto al pubblico del Tg3, per il quale lavora più assiduamente. Da quanto si evince dal suo profilo LinkedIn, Fiorani è venuta al mondo nella capitale e prima di dedicarsi al giornalismo ha frequentato l’Università La Sapienza. Non c’è traccia delle sue esperienze pregresse, ma si sa che oggi lei lavora per il Tg3 in qualità di inviata di guerra. È stata lei infatti ad annunciare la notizia dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina con l’attacco sovietico in piena notte: “Kiev si è svegliata sotto le bombe, in cinque ore è cambiato tutto!”

Il reportage dalle zone di guerra

Maria Grazia Fiorani è uno dei volti di riferimento del racconto della guerra in Ucraina. È stata proprio lei ad annunciare la notizia dell’invasione Russa. Successivamente ha realizzato altri servizi e collegamenti per narrare gli sviluppi della drammatica vicenda. Rispetto alla sua vita professionale, online non si trovano ulteriori informazioni. Ciò che è certo è che la giornalista ormai lavora nel settore dell’informazione da tanti anni. Possiede inoltre dei canali social, dai quali si evince che Maria Grazia Fiorani è anche mamma di una bellissima bambina.

Instagram

L’inviata di guerra del Tg3 è su Instagram? La risposta a questa domanda è sì. Protagonista del suo canale è la sua splendida bambina. Tuttavia, la giornalista non ha molti follower. Forse perché non si dedica assiduamente ad aggiornare i canali, presa dal lavoro e da questioni ben più urgenti.