Protagonista nei panni di Anna Della Rosa della fiction Mediaset Buongiorno, mamma!, la cui ultima puntata va in onda il 27 maggio su Canale 5 alle 21.20, Maria Chiara Giannetta è una delle attrici italiane più promettenti della televisione. Classe 1992, originaria di Foggia, è a 11 anni che calca il suo primo palcoscenico, con una serie di spettacoli teatrali a livello amatoriale. È lì che capisce che la passione per la recitazione potrebbe diventare un lavoro: a 14 anni inizia, quindi, a studiare prima con un’insegnante privata a Sant’Agata di Puglia, poi al Teatro dei Limoni. A 19 anni decide di dare una svolta alla sua vita: si trasferisce a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia. Tra un provino e l’altro, incastra anche gli impegni universitari e riesce a laurearsi in Lettere e Filosofia. Della vita privata di Maria Chiara Giannetta si sa molto poco e nulla lascia trapelare dai suoi profili social. Quel che è noto è che, nel tempo libero lontano dai set, le piace molto giocare a tennis. Oltre allo sport, coltiva la sua passione per la fotografia e per la lettura: è un’appassionata lettrice dei libri di Philip Roth.

La carriera di Maria Chiara Giannetta protagonista di Buongiorno mamma!

Quella di Maria Chiara Giannetta non è mai stata una carriera a senso unico. Il suo curriculum lo dimostra. Tra musical, fiction e grande schermo, sono stati diversi e numerosi i ruoli che ha avuto modo di interpretare. Nel 2011 esordisce a teatro con lo spettacolo Chicago, diretto da Roberto Galano, dove interpreta Hunyak-Kitty Baxter. Nel 2012, sempre a teatro, è impegnata su due fronti: recita in Girotondo per la regia di Guglielmo Ferraiola e ne Il Gatto con gli stivali, curato da Giuseppe Rascio. E ancora, tra 2012 e 2013, figura tra i protagonisti dello spettacolo teatrale I racconti di Silente diretto da Paola Capuano. L’arrivo in tivù risale al 2014, quando ottiene una piccola parte in un episodio della nona stagione dell’amatissima fiction Rai Don Matteo. Un segno premonitore di un futuro da protagonista: ritornerà nel 2018 nei panni del capitano dei Carabinieri Anna Olivieri, ruolo che per la prima volta nella storia dello sceneggiato viene assegnato a una donna. Nel 2016, dopo una tappa a teatro con Gretel. Un viaggio di solo ritorno, si divide tra la miniserie Baciato dal Sole e l’esordio al cinema con La ragazza del mondo di Marco Danieli, dove interpreta Loretta. L’anno dopo, entra nel cast di due successi Rai: la quarta stagione della serie tivù Un passo dal cielo e la quarta stagione di Che Dio ci aiuti, che la vedrà nuovamente nel ruolo di Asia anche nel 2019. Parallelamente alla tivù, continua a frequentare anche il grande schermo con pellicole come Ricordi? di Valerio Mieli, Tafanos di Riccardo Paoletti e Bentornato Presidente di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Quest’anno Maria Chiara Giannetta è tornata in televisione, per la prima volta su Canale 5, con Buongiorno, mamma!, dove recita al fianco di Raoul Bova nel ruolo di Anna, madre di quattro figli e in coma da sette anni. Il personaggio che dà il titolo alla fiction.