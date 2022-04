Chi è Marco Senise, naufrago dell’Isola dei Famosi

Marco Senise è un conduttore televisivo romano di 58 anni. È conosciuto per essere stato il co-conduttore di Forum, insieme a Paola Perego e Rita dalla Chiesa. Nel 2022 torna nel piccolo schermo come concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, programma condotto da Ilary Blasi. Ma chi è Marco Senise? Scopriamolo insieme.

Marco Senise è nato il 4 marzo 1964 a Roma, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Nutrendo fin da giovane il desiderio di lavorare in televisione, ha esordito nel 1993 in una fiction dal titolo Micaela. Successivamente ha ottenuto il lavoro da inviato per il programma Buona Giornata. Dopo un periodo di gavetta, è dunque diventato uno dei capisaldi del programma Forum, affiancando Paola Perego prima e Rita dalla Chiesa poi, fino al 2013. Da allora ha collezionato moltissime esperienze in qualità di presentatore, come nei programmi Portici d’estate a Martina Franca – 2001, con Roberta Capua, Miss Roma – 2003, A casa nostra – 2015. Nel 2022 partecipa per la prima volta come concorrete al reality show dell’Isola dei Famosi.

La vita privata del conduttore

Dal 2022 Marco Senise è un concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. Il conduttore romano è molto riservato e di rado lascia trapelare qualcosa sulla sua vita privata. Si sa che non è sposato e che non ha figli. Si sa, però, che in passato abbia avuto diverse storie, tra cui quella con Nina Godino e la più chiacchierata con Antonella Elia.

La relazione con Antonella Elia

Marco Senise e Antonella Elia hanno avuto una relazione che tuttavia è terminata molto male. Antonella, infatti, avrebbe dichiarato, nei salotti di Barbara D’Urso, che non è stata particolarmente colpita dalla relazione con Marco: “Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso, due mesi scarsi, grazie al cielo!”