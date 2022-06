Chi è Marco D’Annunzio l’infettivologo arrestato per abusi sessuali a Milano

I racconti delle sei vittime descrivono fatti risalenti a un periodo che va dal 10 agosto 2021 al 26 febbraio del 2022. La pm Alessia Menegazzo e il procuratore aggiunto Letizia Mannella hanno coordinato gli investigatori che hanno riconosciuto uno schema fisso nel comportamento del medico. Marco D’Annunzio effettuava delle visite ginecologiche, pur non potendolo fare, per via della fiducia che le pazienti riponevano in lui in quanto esperto di malattie sessualmente trasmissibili. Il medico dunque procedeva con le visite nelle parti intime senza gli strumenti adatti e senza alcuna necessità di farle. Faceva riferimenti sessuali e domande esplicite, senza attinenza alle questioni mediche trattate. Insisteva anche nell’ottenere il numero di cellulare delle giovani a cui inviare messaggi espliciti via Whatsapp. Le testimonianze delle giovani convergono poi nelle ricostruzioni dell’approccio e in una serie di atteggiamenti che nel corso delle visite si facevano via via sempre più espliciti.