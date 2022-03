Chi è Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi

Marco Cucolo è un modello, videomaker e opinionista di 30 anni, noto al pubblico per essere il giovanissimo fidanzato di Lory Del Santo. Nonostante la grande differenza di età, la coppia è molto affiatata e ha affrontato insieme alcuni momenti dolorosi, come quando il figlio di Lory Del Santo si è tolto la vita. Nel 2022 entrambi partecipano alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ma chi è Marco Cucolo? Cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Marco Cucolo?

Marco Cucolo è originario di Napoli. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo in qualità di modello, lavorando subito con diversi marchi. Poi è approdato in televisione, dove si è fatto conoscere dal pubblico in qualità di opinionista, soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso. Inoltre, appassionato di videomaking, è diventato anche regista e attore. Proprio con la compagna Lory Del Santo, ha creato la web series “The Lady“, nella quale ha anche recitato.

La fidanzata Lory Del Santo

Marco Cucolo e Lory Del Santo si sono conosciuti tramite social. La loro relazione tuttavia è diventata ufficiale nel 2015 quando Marco si è trasferito da Napoli a Milano per stare con la compagna. L’unione tuttavia non è sempre stata vista benissimo dalla famiglia del giovane modello. I 33 anni di differenza che intercorrono tra Lory e Marco, per un periodo, sono stati un problema per la madre di lui. “Ho scoperto che Marco si era innamorato di Lory per caso, si trovava in una trasmissione televisiva. Aveva 21 anni, era uno shock”, ha dichiarato in passato.

Successivamente però la relazione è stata accettata dalla famiglia di Marco, il quale è stato molto vicino a Lory in un momento difficile della sua vita: quando il figlio Loren si è tolto la vita. “La morte di Loren ci ha travolti. Lory è dimagrita di 15 chili, non mangiava più. Guardava un punto fisso nel vuoto, io non l’ho mai lasciata sola. L’accompagnavo anche al bagno”, ha dichiarato Marco.

L’Isola dei Famosi

Marco Cucolo quest’anno prende parte, insieme alla fidanzata Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi 2022. I due come coppia hanno già partecipato a Pechino Express 2016, condotto da Costantino Della Gherardesca.