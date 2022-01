Chi è Marcello Pera, possibile candidato al Quirinale del centrodestra

Ex senatore ed ex presidente di Palazzo Madama, Marcello Pera è una delle personalità che potrebbero far parte della rosa che il centrodestra si appresta a proporre alle altre forze politiche come prossimo inquilino del Quirinale: vediamo chi è e quali sono state le sue esperienze nella vita pubblica.

Chi è Marcello Pera

Nato nel 1943, oltre che un politico Marcello Pera è un filosofo e accademico italiano. Laureatosi in Filosofia all’Università di Pisa, si è inizialmente avvicinato al Partito Socialista, entrando a farne parte, affascinato dal dibattito culturale allora presente al suo interno. Negli anni Novanta ha però abbandonato la forza di centrosinistra per entrare nel neonato partito di Silvio Berlusconi Forza Italia.

Collaboratore di diversi quotidiani tra cui Corriere della Sera, Il Messaggero e La Stampa, e dei settimanali L’Espresso e Panorama, nel 1996 si è candidato per la prima volta in Senato con FI ma venne sconfitto all’uninominale da Patrizio Petrucci, esponente dei Democratici di Sinistra (DS). Riuscì però ad entrare a Palazzo Madama dopo essere stato ripescato in quota proporzionale tramite il sistema dei resti e nel 1998 è stato nominato vicepresidente del Gruppo di Forza Italia al Senato.

Chi è Marcello Pera e l’attività in Forza Italia

Dopo essere stato rieletto, nel 2001, nel medesimo partito, è stato nominato Presidente del Senato. Un ruolo che ha ricoperto fino al termine della legislatura (2006) prima di passarlo a Franco Marini. Nel 2002, insieme all’omologo della Camera Pier Ferdinando Casini, ha accolto papa Giovanni Paolo II in Parlamento.

Alle elezioni politiche italiane del 2006 è stato nuovamente eletto senatore in quota Forza Italia e dal 2007 ha svolto l’incarico di vice-capogruppo al Senato. Dopo la caduta del governo Prodi e delle elezioni politiche italiane del 2008, è stato confermato a Palazzo Madama come capolista della circoscrizione Lazio per il Popolo della Libertà. Si tratta della sua ultima esperienza da parlamentare, ruolo che dal 2013 non ha più ricoperto.