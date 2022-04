Chi è Mara Morini, politologa esperta di Est Europa

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Esperta di politica Russa, è stata spesso interpellata rispetto alla guerra in Ucraina e riguardo alle possibili soluzioni al conflitto portato avanti da Vladimir Putin. Ma chi è Mara Morini? Scopriamolo insieme.

Chi è Mara Morini?

Mara Morini insegna all’Università di Genova Politics of Eastern Europe e Politica Comparata. Essendo una rinomata politologa, viene spesso intervistata a proposito di alcune questioni d’attualità. Cura degli editoriali per il quotidiano Domani, e inoltre è Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, nonché coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato nel 2020 il libro La Russia di Putin.

Il percorso accademico

Mara Morini ha dimostrato il suo interesse per la politica Russa fin dal suo primo percorso all’Università. Laureandosi in Scienze Politiche all’Università di Genova, infatti, ha presentato una tesi intitolata Le elezioni della Duma in Russia 1993 e 1995, che ha ottenuto la lode e la dignità di stampa.

Successivamente ha continuato il suo percorso accademico all’Università di Pavia con un dottorato in Scienza politica e analisi comparata delle democrazie, durante il quale ha stilato l’elaborato Organizzazione e democratizzazione dei partiti politici russi (1993-2003).

Nel frattempo, volendo fortificare la sua conoscenza del mondo russo, Morini ha studiato la lingua diventandone un’esperta parlante.

Inoltre, nel corso del tempo ha portato avanti numerose attività di ricerca. Si menzionano i suoi progetti d’indagine: ‘Istituzioni leadership e partiti nella Russia postcomunista’ e ‘Istituzioni leadership e partiti nella Russia postcomunista. Tra i suoi interessi ci sono infatti lo studio delle organizzazioni di partito in prospettiva comparata, con particolare riferimento ai processi di democrazia interna; e lo studio dei processi di democratizzazione nell’est europeo.