Chi è Mahmood, in coppia con Blanco al Festival di Sanremo 2022

Mahmood è un noto rapper milanese di origini egiziane, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2019. Nel 2022 torna sul palco dell’Ariston, stavolta in coppia con il bresciano Blanco portando il branco Brividi. Ecco chi è Mahmood.

Chi è Mahmood, rapper di origini egiziane

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è nato a Milano il 12 settembre 1992 da mamma sarda e papà egiziano. Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico, ha lavorato come cameriere in un bar, mentre cantava in un coro chiamato Glick.

Successivamente ha partecipato a Sanremo Giovani 2018, portando il brano Dimentico che ha riscosso particolare successo, essendo un accattivante mix di elettronica, r&b e soul. È anche stato concorrente del talent show X Factor 6, esperienza però durata appena una settimana.

Nel 2019, invece, è arrivato il successo per il giovanissimo Mahmood. Nuovamente al Festival di Sanremo, ha partecipato e vinto la karmesse grazie al brano Soldi, che racconta del suo rapporto con il padre. Altre sue hit sono: Gioventù Bruciata, Rapide (uscita nel 2020) e Inuyasha, datata 2021. Nel 2022 è torna sul palco dell’Ariston insieme a Blanco con la canzone Brividi.

Nel frattempo il rapper di origini egiziane ha collaborato con i più importanti nomi del panorama musicale italiano: ha scritto testi per Fabri Fibra a Michele Bravi, passando per la firma come autore di Nero Bali, hit interpretata da Elodie, Michele Bravi e Gue Pequeno. Ha scritto la canzone che Elodie ha portato a Sanremo 2020, Andromeda, e anche Hola (I Say) interpretata da Margo Mengoni e Tom Walker. Ha partecipato anche alla stesura della canzone di Fedez e Francesca Michielin, Chiamami per nome, in gara a Sanremo, insieme ad altri autori.

Mahmood è fidanzato?

Nel cuore di Mahmood sino al 2016 pare ci fosse una donna, sulla cui identità vige la massima riservatezza. Da quell’anno in poi, però, è stato difficile intercettare informazioni certe sul suo status sentimentale.

Nel 2019 tuttavia Mahmood è stato fotografato dai paparazzi di Chi mentre baciava un uomo, il suo presunto fidanzato. Mahmood tuttavia non ha mai confermato né fatto coming out. E a Vanity Fair ha spiegato anche perché: “Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte, se non a far parlare di sé“.