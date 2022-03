Chi è Lunetta Savino, alias Marina in “Studio battaglia”: vita privata, i film

Lunetta Savino è una nota attrice italiana di 65 anni. Celebre per i tanti ruoli interpretati in svariate serie televisive, film per il cinema e per il piccolo schermo, Savino torna a recitare su Rai 1. Stavolta, in occasione della nuova fiction Studio Battaglia, nella quale lei riveste il ruolo di Marina. Ma chi è Lunetta Savino? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Lunetta Savino?

Lunetta Savino è nata a Bari il 2 novembre 1957, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Ad oggi ha dunque 65 anni. Dopo il liceo classico frequentato in Puglia, la giovanissima Savino appassionata già di recitazione, si è laureata al DAMS di Bologna. La vera occasione per la sua carriera è arrivata con il debutto, nel 1998, nella serie televisiva Rai Un medico in famiglia, nella quale lei ha rivestito i panni di Cettina. Successivamente, nel 2007, è approdata a teatro, con Casa di bambola – L’altra Nora tratto da Henrik Ibsen, uno spettacolo che vanta oltre centocinquanta repliche. Parallelamente alle ultime stagioni de Un medico in famiglia, ha recitato nella fortunata serie di Canale 5, Il bello delle donne, dove ha interpretato il ruolo di Agnese Borsi. Nel 2022 torna sul piccolo schermo in occasione della nuova fiction Studio Battaglia.

La vita privata dell’attrice

Lunetta Savino è stata sposata fino al 1994 con l’attore Franco Tavassi, con il quale ha dato al mondo il figlio Antonio, nato nel 1990, che oggi vive a Londra. Dopo il divorzio, l’attrice si è avvicinata a Saverio Lodato, con cui fa coppia attualmente. Lui è un giornalista e scrittore, che ha conosciuto l’attrice sul set della fiction dedicata a Peppino Impastato. La coppia vive molto spesso lontana per questioni di lavoro: lei abita a Roma, Saverio a Palermo.

“Io e Saverio facciamo tanti viaggi d’amore per stare insieme. Qualche volte viene lui da me, qualche volta vado io da lui. Spesso partiamo insieme per altre mete. È una storia che va avanti da quattro anni, dove ognuno di noi ha i propri spazi”, ha detto in passato in un’intervista Savino.

Lunetta Savino Film

Ricca è la filmografia dell’attrice. Ecco i titoli:

Grog, regia di Francesco Laudadio (1981);

Juke Box (1983);

Mi manda Picone, regia di Nanni Loy (1983);

Chi mi aiuta? (1985);

Terra di mezzo, regia di Matteo Garrone (1997);

Matrimoni, regia di Cristina Comencini (1998);

Cucciolo, regia di Neri Parenti (1998);

Maschi e femmine (1999);

Liberate i pesci!, regia di Cristina Comencini (2000);

Se fossi in te, regia di Giulio Manfredonia (2001);

W la scimmia, regia di Marco Colli (2002);

Amore con la S maiuscola, regia di Paolo Costella (2002);

Sono stato negro pure io, regia di Giulio Manfredonia (2002);

Mai + come prima, regia di Giacomo Campiotti (2005);

Film d’autore

Saturno contro, regia di Ferzan Özpetek (2007);

Oggi sposi, regia di Luca Lucini (2009);

Mine vaganti, regia di Ferzan Özpetek (2010);

Bar Sport, regia di Massimo Martelli (2011);

Tutto tutto niente niente, regia di Giulio Manfredonia (2012);

Fiabeschi torna a casa, regia di Max Mazzotta (2013);

Scusate se esisto!, regia di Riccardo Milani (2014);

Io, Arlecchino, regia di Giorgio Pasotti (2015);

Amici come prima, regia di Christian De Sica (2018);

Croce e delizia, regia di Simone Godano (2019);

Rosa, regia di Katja Colja (2019).

Fiction

Storie di Mozziconi – serie TV (1981);

Aeroporto internazionale – serie TV (1984);

Mi manda Lubrano – serie TV (1991-1992);

Un medico in famiglia – serie TV (1998-2009) (Cettina Gargiulo) (stagioni 1-5, guest 6);

Il bello delle donne – serie TV (2001-2002),

Raccontami – serie TV (2006-2008);

Il figlio della luna – film TV (2007);

Il coraggio di Angela, regia di Luciano Manuzzi – film TV (2008);

Due mamme di troppo – film TV (2008);

Pietro Mennea – La freccia del Sud, regia di Ricky Tognazzi – miniserie TV (2015);

Fuoriclasse – capitolo terzo (2015);

È arrivata la felicità – serie TV (2015-2018);

Felicia Impastato, regia di Gianfranco Albano – film TV (2016);

Le indagini di Lolita Lobosco, regia di Luca Miniero – serie TV (2021);

Studio Battaglia, regia di Simone Spada – miniserie TV (2022).

Teatro