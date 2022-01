Chi è Luigi Renna, il nuovo arcivescovo di Catania

La Santa Sede ha nominato monsignor Luigi Renna nuovo arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi di Catania. Succede a Salvatore Gristina che lascia per sopraggiunti limiti di età (75 anni compiuti lo scorso 23 giugno), dopo aver svolto il suo ministero nella città siciliana per 19 anni. Ecco chi è il nuovo arcivescovo Renna.

Luigi Renna, ordinato presbitero nel 1991

Luigi Renna è pugliese. È infatti nato a Corato il 23 gennaio 1966 da famiglia di Minervino Murge. E proprio in questa città è cresciuto e ha conseguito la maturità classica. In seguito, è entrato nel Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta, per compiere gli studi in Sacra Teologia. Ordinato presbitero nel 1991, successivamente ha ottenuto la licenza in teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e il dottorato nella stessa disciplina alla Pontificia Università Lateranense, ancora nella Capitale.

Luigi Renna, dalla Puglia alla Sicilia

56 anni il prossimo 23 gennaio, rettore del seminario vescovile di Andria dal 1997 e dal 2009 rettore del Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI”, Luigi Renna è stato nominato l’1 ottobre vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano da Papa Francesco, ricevendo poi l’ordinazione vescovile il successivo due gennaio, uno tra i più giovani d’Italia a ricoprire un incarico così importante nella gerarchia ecclesiastica. Monsignor Renna lascia così la diocesi pugliese dopo sei anni.

Luigi Renna, il messaggio alla nuova diocesi

«Non sono mai stato a Catania, e mi sento come Abramo che lascia la sua terra per andare verso un luogo totalmente inesplorato – tranne che per le tante letture degli scrittori siciliani che mi hanno affascinato fin dagli anni del liceo – nel quale il Signore lo precede e gli prepara il cammino con un popolo di fratelli e sorelle», ha dichiarato Renna in una nota pubblicata dalla sua ormai ex diocesi. Eletto nel 2018 segretario della Conferenza episcopale pugliese e nel 2019 presidente dell’Istituto Pastorale Pugliese, dal 26 maggio 2021 è anche alla guida della commissione episcopale per i Problemi sociali e lavoro, giustizia e pace della Conferenza episcopale italiana. In passato docente stabile ordinario di Teologia Morale presso la Facoltà Teologica Pugliese, Luigi Renna è attualmente anche Visitatore apostolico per i seminari in Italia, componente della Commissione episcopale per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi.