Chi è Luigi Manconi, candidato di Sinistra Italiana ed Europa Verde al Quirinale

Noto anche con lo pseudonimo di Simone Dessì, Luigi Manconi è un politico, sociologo e critico musicale italiano che Sinistra Italiana ed Europa Verde hanno indicato come proprio candidato alla presidenza della Repubblica: vediamo chi è e di cosa si è occupato durante la sua esperienza nella vita pubblica.

Chi è Luigi Manconi

Nato nel 1948, Manconi si è laureato in Scienze politiche presso l’Università Statale di Milano. All’inizio della sua carriera si è dedicato all’insegnamento universitario, prima a Palermo e poi a Milano, e alla critica musicale, cinematografica e letteraria. Nella seconda metà degli anni Settanta ha infatti collaborato a riviste musicali come Muzak e partecipato alla stesura di articoli e volumi sulla musica popolare e sulla musica leggera. Fino al 1980 ha anche scritto sulla rivista Ombre rosse di cui è diventato condirettore insieme a Goffredo Fofi.

Negli stessi anni è diventato giornalista professionista, ha fondato e diretto, con Massimo Cacciari e Rossana Rossanda, la rivista Antigone ed è stato editorialista e commentatore de Il Messaggero, il Corriere della Sera e Il Foglio. Negli anni Novanta è stato poi consulente delle trasmissioni televisive di Rai Tre Profondo Nord e Milano, Italia ideate e condotte da Gad Lerner.

Chi è Luigi Manconi: l’esperienza in politica

L’esperienza politica di Manconi ha avuto inizio nel 1994 con l’elezione a senatore nelle liste dei Verdi, confermata anche nella legislatura successiva. Dal novembre del 1996 al giugno del 1999 è stato portavoce nazionale del partito, impostando il suo programma sulla combinazione tra tematiche ambientali e diritti civili. Dimessosi da questo ruolo dopo la sconfitta del partito alle elezioni europee del 1999, sei anni dopo si è iscritto ai Democratici di Sinistra e dal 2006 al 2008 è stato sottosegretario di Stato alla Giustizia nel secondo governo Prodi.

Nel 2013 si è candidato alle elezioni politiche con il Partito Democratico venendo eletto in Sardegna e ottenendo l’incarico di presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Attento alla tutela della popolazione detenuta e delle vittime di abusi e illegalità a opera di appartenenti alle forze di Polizia, ha condotto diverse battaglie in noti casi di cronaca (tra cui quelli riguardanti Cucchi, Aldrovandi, Budroni).

Il suo impegno in tema di diritti è dimostrato inoltre dalla fondazione, nel 2001, della Onlus A buon diritto, dalla promozione della costituzione del Comitato per il diritto al soccorso, del quale è responsabile, e della partecipazione a lavori di numerose commissioni su giustizia, libertà individuali, garanzie sociali e autonomia della persona.