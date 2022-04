Chi è Luciano Canfora, il filologo che ha attaccato Giorgia Meloni

Luciano Canfora è un noto storico, filologo e accademico di 79 anni. I suoi saggi sono stati pubblicati in molti Paesi, è professore all’Università di Bari, nonché coordinatore scientifico della Scuola superiore di studi storici di San Marino. È inoltre membro dei comitati direttivi di diverse riviste, anche straniere, in Italia di Limes (Gruppo L’Espresso). È membro della Fondazione Istituto Gramsci e del comitato scientifico dell’Enciclopedia Treccani.

Alle spalle ha anche una lunga militanza politica, che lo ha visto prendere parte prima del Partito Comunista e poi di Rifondazione Comunista. Ultimamente è balzato agli onori delle cronache per i suoi commenti su Giorgia Meloni, fatti durante una conferenza in un liceo barese. Ma chi è Luciano Canfora? E cosa è successo?

La polemica con Giorgia Meloni

La polemica tra Luciano Canfora e Giorgia Meloni è esplosa quando la leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato su Facebook un video in cui il filologo Luciano Canfora la definisce “neonazista nell’animo” mentre parla al liceo scientifico Enrico Fermi di Bari. In quell’occasione l’accademico stava tenendo un incontro intitolato Tutta un’altra storia. Un approccio multidisciplinare al conflitto russo-ucraino.

“Non vedo nello schieramento politico del nostro Paese forze capaci di dire voglio capire – ha detto Canfora dal palco – Anche la terribilissima e sempre insultata leader di Fratelli d’Italia, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima, siccome essendo neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta di questo ruolo. Non fa parte della maggioranza di governo attuale ma è una pedina esterna molto comoda per dimostrare che il Paese è unito“.

La risposta di Meloni è arrivata su Facebook: “Ascoltate il filologo Luciano Canfora che, in un istituto scolastico di Bari, mi definisce “neonazista nell’animo”. Parole inaccettabili, ancora una volta pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a dei giovani studenti. La querela non gliela toglie nessuno…“.

Chi è Luciano Canfora?

Luciano Canfora è nato a Bari il 5 giugno 1942, sotto il segno dei Gemelli. Fin da bambino immerso in un ambiente culturalmente fervido, è figlio di Rosa Cifarelli, latinista e grecista, nonché docente del prestigioso Liceo Ginnasio Quinto Orazio Flacco di Bari. E di Fabrizio Canfora, uno storico della Filosofia, anch’egli docente dello stesso liceo della moglie. I due genitori di Luciano sono sempre stati impegnati nella vita culturale e civile della città nel secondo dopoguerra. Inoltre sono entrambi antifascisti.

Dopo aver conseguito gli studi presso un liceo classico, Luciano Canfora ha ottenuto la laurea in Lettere Classiche nel 1964, grazie ad una tesi in Storia romana. Più tardi si è specializzato in Filologia classica, presso la Normale di Pisa. Volendo intraprendere la carriera di accademico, ha iniziato come assistente prima in Storia Antica e successivamente in Letteratura Greca.

Attualmente è professore emerito di filologia greca e latina presso l’Università di Bari e coordinatore scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino. Inoltre è anche membro dei comitati direttivi di diverse riviste, che si occupano sia di divulgazione che di scienza. Tra le più note con cui collabora, troviamo il Journal of Classical Tradition di Boston la spagnola Historia y crítica, la rivista italiana di alta divulgazione geopolitica Limes (Gruppo L’Espresso). Il professore è anche membro della Fondazione Istituto Gramsci, e del comitato scientifico dell’Enciclopedia Treccani.