Lucia Mascino, chi è: età, carriera, vita privata e marito dell’attrice de “I Delitti del BarLume”

Lucia Mascino è un’attrice italiana di cinema, televisione e teatro di 45 anni. Ha fatto carriera sul palcoscenico, dove ha subito dimostrato il proprio grande talento. Poco dopo la maggiore età, infatti, ha recitato nei vari teatri del Paese con la Compagnia Giovani del Teatro Stabile delle Marche. Ma chi è Lucia Mascino? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Lucia Mascino? Età e carriera dell’attrice de “I delitti del BarLume”

Lucia Mascino è nata ad Ancona il 27 gennaio 1977, sotto il segno dell’Acquario. Cresciuta in una famiglia numerosa, ha da subito appreso ad essere indipendente. Dopo aver concluso gli studi obbligatori, Lucia si è iscritta all’Università per poter studiare Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Nel frattempo, però, ha iniziato a coltivare il sogno di fare l’attrice. Si è dunque iscritta al Centro di Ricerca e Sperimentazione teatrale di Pontedera, dove si è formata. A quel punto ha deciso di lasciare gli studi universitari per dedicarsi completamente alla recitazione.

Ha iniziato a lavorare come attrice una volta entrata a far parte di alcune compagnie teatrali. Per lei l’occasione della sua carriera è arrivata però quando alcuni registi italiani l’hanno notata e scelta per parti destinate al cinema e alla televisione. Ben presto, dopo aver debuttato sul piccolo e grande schermo, Lucia Mascino ha ottenuto anche diversi ruoli da protagonista, come nel film Fraulein e nella serie tv Una mamma imperfetta.

Il successo invece lo ha raggiunto anche grazie alla serie di Sky Italia, I delitti del BarLume, e quando è entrata a far parte del cast del film basato sulla vita di Mia Martini, Io sono Mia, insieme a Serena Rossi.

Lucia Mascino: vita privata e marito

Della sua vita privata non si sa assolutamente nulla. Non è noto infatti se Lucia Mascino abbia un marito, o se abbia delle passioni particolari oltre alla recitazione. L’attrice tiene stretto riserbo sulla sua vita privata. Proprio durante un’intervista con Elle, ha infatti dichiarato di non trovare interessante sapere cosa ci sia nella vita privata di un vip.