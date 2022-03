Chi è Lina Siciliano, che interpreta Rosa in “Una femmina”

Lina Siciliano è una giovane attrice calabrese, protagonista del film Una femmina, presentato alla Berlinale 2022. È legata a un uomo con cui ha dato alla luce il suo primo figlio. Lunedì 28 febbraio è ospite del talk pomeridiano Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Ma chi è Lina Siciliano? E che cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi è Lina Siciliano: dove e quando è nata, età

Lina Siciliano è una giovane attrice calabrese, protagonista del film Una femmina, presentato alla Berlinale 2022. È nata nel 1995 a Cariati, in provincia di Cosenza, dove è cresciuta in una casa famiglia. Si sa poco della sua biografia. D’altronde, Lina Siciliano è stata scelta dal regista Francesco Costabile in quanto attrice non professionista. Si presume dunque che la giovane non abbia molta esperienza.

“Mi ha chiamata un’educatrice della casa famiglia in cui sono cresciuta – ha ricordato in una intervista a Io Donna – dicendomi che un regista era alla ricerca di una ragazza calabrese per il suo film. Insisteva affinché scendessi per fare il provino, ma ero reticente, sia perché non avevo idea di che ruolo si trattasse sia perché credevo di non avere possibilità”.

Il debutto in Una femmina

L’attrice di Cosenza ha dunque recitato nel film Una femmina, ispirato al romanzo Fimmine ribelli. Quest’ultimo è stato scritto da Lirio Abbate, scrittore e vicedirettore de L’Espresso, insieme a Edoardo De Angelis. Nella pellicola la giovane attrice interpreta il personaggio di Rosa, una giovane donna con un passato difficile, segnato dalla morte della madre. La ragazza vuole conoscere la verità, ma deve fare i conti con un clima di omertà e una realtà davvero difficile.

Compagno, figli: la vita privata di Lina Siciliano

La giovane attrice oggi vive a Napoli con la sua nuova famiglia e suo figlio, il piccolo Luca, nato proprio prima dell’inizio delle riprese.