Chi è Lily Rose Depp: altezza, fidanzato, malattia, madre e fisico della figlia di Jhonny Depp

Lily-Rose Melody Depp è una modella e attrice di 22 anni franco-americana. È nota per essere la figlia maggiore della celebre ex coppia Johnny Depp e Vanessa Paradis. Negli ultimi anni la giovane, che ha beneficiato della fama dei genitori, ha deciso di seguirne le orme, intraprendendo una fortunata carriera tra Parigi e Hollywood. Ecco chi è Lily-Rose Depp.

Chi è Lily-Rose Depp: età, madre, altezza

Lily-Rose Depp è la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. È nata in Francia il 17 maggio del 1999, ma ha anche nazionalità americana. Ad oggi ha 22 anni ed è alta circa 160 centimetri, mentre non si conoscono le altre misure del suo fisico, che in ogni caso appare essere asciutto.

Beneficiando della celebrità dei suoi genitori, ha deciso di seguirne le orme. A diciassette anni ha dunque interrotto gli studi per dedicarsi alla carriera artistica. Nel frattempo, nel 2012, i suoi genitori hanno divorziato e hanno organizzato l’affidamento congiunto della ragazza, che da allora si è divisa tra Los Angeles e Parigi.

Pur essendo da sempre esposta alla luce dei riflettori, il successo per lei è arrivato quando è stata scelta da Karl Lagerfeld come testimonial del grande marchio Chanel. Oltre a fare carriera nel settore della moda, Lily-Rose si è presto lanciata anche nel mondo del cinema. Ha infatti detto: “Volevo diventare una cantante, ma poi ho recitato e l’ho trovato così adatto a me che ora tutto quello che desidero è recitare“.

Nel 2014, ha dunque fatto il suo debutto cinematografico nel film Tusk , al fianco di suo padre. Successivamente, ha interpretato il personaggio di Colleen Colette in Yoga Hosers di Kevin Smith , per poi recitare accanto a Natalie Portman in Planetarium. Sempre nel 2016 ha interpretato il ruolo di Isadora Duncan nel film The Dancer, poi presentato al Festival di Cannes. Nel 2018, ha interpretato Eve in L’uomo fedele, mentre nel 2019 ha recitato in Le Roi (The King): produzione Netflix.

La vita privata della figlia di Johnny Depp

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo che nel 2019 i principali giornali di cronaca rosa hanno alimentato il gossip riguardo una relazione tra la figlia di Johnny Depp e Timothée Chalamet. Nonostante le voci in circolazione, i diretti interessati non hanno mai smentito né confermato il gossip in questione.

Nel 2021, invece, Lily-Rose è stata paparazzata con Austin Butler in una lunga sessione di baci a Londra. Gli esperti di gossip hanno identificato il misterioso ragazzo al fianco di Depp come Yassine Stein. Yassine Stein è classe 1999, coetaneo di Lily Rose, e di professione fa il rapper. Di origine marocchino-francese, Stein non è un frequentatore del jet set hollywoodiano per cui viene da pensare che la scintilla tra i due sia scattata durante un periodo parigino di Lily Rose Depp.

La malattia di Lily-Rose

Forse non tutti sanno che a 7 anni la figlia di Johnny Depp è stata vittima di un’infezione da Escherichia Coli. In alcune interviste l’attore ha ricordato il brutto momento trascorso con queste parole:

“Ci avevano detto che i suoi reni avevano ceduto e che sarebbe stata fortunata se fosse riuscita a sopravvivere. Per nove giorni non ci siamo mai allontanati dal suo letto, finché non ha iniziato a stare meglio”.