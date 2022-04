Chi è Licia Nunez, naufraga dell’Isola dei Famosi

Licia Nunez, pseudonimo di Licia Del Curatolo, è un’attrice e showgirl di 42 anni. È nota per aver recitato in alcune fiction televisive italiane molto seguite, come Incantesimo e Le tre rose di Eva. Ma anche per aver preso parte a reality show come Il Grande Fratello Vip nel 2020. Nel 2022 torna sul piccolo schermo per partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Ma chi è Licia Nunez? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Licia Nunez

Licia Nunez, all’anagrafe Licia Del Curatolo, è nata a Barletta il 1 marzo 1980, sotto il segno dell’Ariete. Fin da subito notata per la sua bellezza, ha interrotto gli studi a soli diciassette anni per dedicarsi alla carriera di modella. Si è infatti trasferita prima a Milano e poi a Madrid, città in cui ha deciso di adottare il nome d’arte Licia Nunez. Successivamente ha studiato recitazione, volendo intraprendere il percorso di attrice, presso l’Università d’Arte Drammatica “Le Mirail”.

Ha esordito in tale ruolo nel 2003, quando ha ottenuto una parte nel film Alla fine della notte inizia a farsi notare. La fama l’ha però raggiunta grazie a Incantesimo, celebre e seguitissima fiction televisiva. Ma Licia Nunez ha recitato anche in Vivere, in R.I.S., Delitti imperfetti, e Le tre rose di Eva, fiction di Canale 5.

Inoltre, a partire dal 2009 ha iniziato a comparire in televisione come concorrente di alcuni show. Ha infatti partecipato alla quinta edizione di Ballando con le stelle, mentre nel 2020 è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel 2022, invece, è diventata naufraga de L’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi.

La vita privata della modella

Licia Nunez ha fatto coming out diversi anni fa dichiarando di essere omosessuale. Da allora ha reso note sue relazioni con alcune donne. In passato ha avuto una relazione con Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, durata dal 2004 al 2010. Le due si sono conosciute a Parigi e poi separate a causa di un tradimento di Imma, come la stessa Licia ha dichiarato.

Successivamente l’attrice si è avvicinata a BarbaraEboli, imprenditrice che si è mostrata in tv durante la permanenza di Licia nella casa del Grande Fratello. La coppia si è lasciata nel 2021. Attualmente Licia dovrebbe essere single.

L’aborto a 25 anni

Al Grande Fratello Vip 2020 Licia ha rivelato che, quando aveva 25 anni, ha vissuto un aborto spontaneo che l’ha segnata per il resto della vita.

A 25 anni aveva una relazione con un uomo più adulto di lei e poi scoprì di essere incinta. Il compagno e padre di suo figlio sparì quando seppe della gravidanza ma lei era convinta di voler tenere il bambino. La perdita del figlio per un aborto spontaneo l’ha gettata nello sconforto sfociato nell’alcolismo da cui è uscita con la psicoterapia.