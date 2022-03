Laura Maddaloni, chi è: età, marito Clemente Russo, figli della judoka in gara a L’Isola dei Famosi 2022

Laura Maddaloni è una judoka di 41 anni, originaria di Napoli. Mamma di tre figlie e campionessa di Judo, è sposata dal 2008 con il famoso pugile Clemente Russo. Alla sua prima esperienza televisiva, nel 2022 approda nel piccolo schermo per partecipare a L’Isola dei Famosi 2022, condotto da Ilary Blasi. Ma chi è Laura Maddaloni? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Laura Maddaloni?

Laura Maddaloni è nata l’11 aprile 1980 a Napoli, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ad oggi ha dunque 41 anni. Proprio nel capoluogo campano è cresciuta insieme ai genitori e ai fratelli. Il padre, Giovanni Maddaloni, è un allenatore di judo, che ha trasmesso ai figli la passione per lo sport. Laura in breve tempo infatti si è distinta proprio nell’arte marziale, vincendo un bronzo a squadre nel campionato europeo del 2001 e un altro bronzo personale nel 2005 ai Giochi del Mediterraneo (Armenia). Da sempre distante dal mondo dello show business, partecipa nel 2022 all’Isola dei Famosi in coppia con il marito ex pugile Clemente Russo.

La vita privata della judoka

Laura Maddaloni è sposata con Clemente Russo dal 29 dicembre 2008. Si sono incontrati per la prima volta nel 2005, durante delle gare (di pugilato e judo) in Spagna. Sono convolati a nozze a Cervinara, in provincia di Avellino, con una cerimonia ricca e sfarzosa. Tempo dopo hanno dato alla luce le loro figlie: Rosy, nata il 9 agosto del 2011 e Jane e Janet, gemelle nate nel 2013.

In passato si è detto che le gemelle avessero sofferto di una malattia. In realtà, le bambine sono nate premature, più o meno alla 30esima settimana di gravidanza, ma non hanno mai avuto particolari patologie.

Alla sua prima esperienza televisiva, Laura Maddaloni partecipa, in coppia con il marito Clemente Russo, a L’Isola dei Famosi 15. A condurre il reality show è Ilary Blasi, con inviato speciale Alvin. Opinionisti di questa edizione: Nicola Savino e Vladimir Luxuria.