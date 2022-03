Chi è Laura Laurenzi, l’autorevole giornalista romana di “Repubblica”

Laura Laurenzi è una giornalista di 69 anni di Roma. Nota per essere tra le firme più autorevoli della stampa italiana, ha partecipato ad eventi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese. È stata sposata con un suo collega con il quale ha avuto i due figli Sofia e Pietro. Ecco chi è Laura Laurenzi e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Laura Laurenzi?

Laura Laurenzi è nata a Roma (dove vive) il 15 novembre 1952 sotto il segno dello Scorpione. Laureata in Lingue e Letterature straniere, è iscritta all’ordine dei giornalisti del Lazio dal 1978 come giornalista professionista. Oggi è una delle firme più autorevoli della stampa italiana. Penna di punta di Repubblica, redazione in cui ha mosso i primi passi nel 1982, ha collaborato con il National Geographic Magazine e Il Venerdì di Repubblica, è stata anche giornalista di costume per il quotidiano Il Giorno, esperienza durata circa 5 anni.

Durante la sua carriera, Laurenzi è stata testimone di alcuni importanti eventi di cronaca che hanno stravolto il nostro Paese. Basti ricordare la tragica vicenda del piccolo Alfredo Rampi, intrappolato nel pozzo a Vermicino nel 1981. La giornalista romana non solo ha raccontato da vicino il dramma, ma ha anche parlato con il bambino mentre questi era ancora imprigionato. “C’era un vigile del fuoco – ha raccontato al Corriere Laurenzi– che con il microfono e la cuffia conversava con il bambino, per tenerlo sveglio. La mattina del secondo giorno, distrutto per la notte insonne, si tolse la cuffia e me la passò: ‘Ci parli un po’ lei, che almeno è una donna’“.

Inoltre, nel corso della sua vita, la giornalista ha pubblicato svariati libri. Si ricordano i successi Liberi di amare, (2006) Il giorno più bello (2008) e Mai in prima persona (2022).

La vita privata della giornalista

Laura Laurenzi è figlia del giornalista Carlo Laurenzi e di Elma Baccanelli. Suo padre stato un celebre scrittore e saggista, ex direttore de La Fiera Letteraria e collaboratore per testate quali La Stampa, Il Corriere della Sera e Il Giornale. Proprio grazie a lui ha conosciuto il suo futuro marito Enzo Bettiza.

Chi era il marito di Laura Laurenzi?

Laura Laurenzi è stata sposata con il giornalista Enzo Bettiza, scomparso nel 2017 all’età di 90 anni. All’anagrafe Vincenzo Bettiza, il marito è stato anche scrittore e politico. I due si sono conosciuti a Bruxelles, poiché Bettiza era amico e collega di Carlo Laurenzi, padre di Laura, che in un primo momento si sarebbe arrabbiato per la loro relazione. Tuttavia è stato vero amore ciò che ha legato Laura ad Enzo, i quali hanno dato al mondo i due figli Sofia e Pietro.