Chi è la ventenne con cui Gerard Piqué ha tradito Shakira

Gerard Piqué avrebbe tradito Shakira con una ventenne. È questo il gossip lanciato in Spagna da El Periodico che sta incendiando i social in tutto il mondo. Secondo l’articolo, la 45enne cantante colombiana avrebbe scoperto del tradimento del difensore del Barcellona, con cui ha una relazione dal 2011 e dal quale ha avuto due figli. E per questo ora Piqué sarebbe tornato a vivere da solo. “La cantante l’ha beccato con un’altra e stanno per separarsi“, si legge nell’articolo. Lo sportivo 35enne, inoltre, sarebbe perso in notti brave: “slegato e fuori controllo”, in compagnia di “altre donne”.

Chi è la ventenne con cui Piqué ha tradito Shakira?

El Periodico racconta che Shakira sa bene chi è la misteriosa “giovane donna“ con cui si vede Piqué. Si tratterebbe di “una giovane biondasui 20 anni, che studia e lavora come hostess di eventi . È proprio la sua comparsa nella vita del calciatore che ha indotto la coppia a decidere di vivere separata temporaneamente”. Gerard Piqué così “si è trasferito da un mese nel suo ex appartamento“, un attico in Carrer de Muntaner vicino a Plaça Adrià, in una delle zone più belle di Barcellona, a nord della città. Shakira nel frattempo si è recata due volte a Ibiza durante il mese di maggio con i figli Milan e Sasha e un amico. Di Piqué nessuna traccia. “Non si è capito perché è rimasto a Barcellona visto che si è infortunato e non giocava…”, commenta l’articolo.

La separazione della coppia

Un altro particolare non da poco, infatti, è che non circolano più foto di coppia. Shakira ha smesso di condividere immagini di o con Piqué sul suo profilo Instagram e l’ultimo post insieme risale al giorno di San Valentino. Un radicale cambio di abitudini rispetto al passato. Chi li conosce bene non ha dubbi: “Quando vanno a scuola a portare o prendere i figli si fanno vedere come una coppia in armonia. La realtà è che al momento non si parlano quasi“.