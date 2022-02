Chi è la moglie e musa ispiratrice di Paolo Conte? Chi sono i figli?

Paolo Conte è uno dei grandi nomi della musica italiana. Cantautore e compositore, è sposto da 40 anni con Egle Lazzarin, sua compagna di vita. La coniuge dell’icona della musica d’autore si è sempre tenuta lontana dai riflettori. Ecco però cosa sappiamo sulla loro vita privata e chi è la moglie del famoso polistrumentista Italiano.

Chi è la moglie di Paolo Conte

La moglie di Paolo Conte è Egle Lazzarin, sua compagna di vita da più di 40 anni. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, perché la coniuge del famoso polistrumentista si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Non ha, infatti, profili social e compare online solo in pochissimi scatti che Paolo Conte pubblica sulla sua pagina.

Dalle foto, però, si può evincere come Egle Lazzarin sia una donna molto bella e affascinante, tant’è che Roberto Benigni in uno storico monologo al Club Tenco cantò “Mi piace la moglie di Paolo Conte“. Egle Lazzarin ha partecipato al film sulla vita del marito, e lui l’ha definita “una vera diva“.

La storia d’amore e i figli della coppia

La storia d’amore tra Paolo Conte ed Egle Lazzarin è molto antica. I due sono legati da più di 40 anni, ma non hanno mai avuto figli. Al momento vivono ad Asti, in Piemonte, che è la città natale del cantautore. Non sono però mancate nel corso del tempo tenere dediche da parte di entrambi. Il polistrumentista ha infatti composto la canzone “Un gelato al limon” proprio per la moglie. E in una successiva intervista rilasciata a Sette, il supplemento del venerdì del Corriere della Sera, ha affermato: “È una dichiarazione d’amore, ma non seduttiva o malandrina. Eravamo già innamorati e addirittura sposati“.

Rispetto al significato di alcuni versi, come “Donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità“, lo stesso Paolo Conte si è espresso. Ha spiegato che a quell’epoca non conosceva davvero certe profondità: “Comincio a capirlo adesso”, ha detto. Egle Lazzarin è stata una musa fondamentale e indispensabile per la carriera di Paolo Conte. Ha partecipato anche al film sulla sua vita e il commento di Paolo Conte è stato: “Ha avuto un’atteggiamento da vera diva, come Greta Garbo”.