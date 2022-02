Chi è Kim Rossi Stuart, l’attore di Fantaghirò che ha cominciato a recitare a 5 anni

Kim Rossi Stuart è un noto attore italiano di 52 anni. Alle spalle ha una carriera di successo, avendo iniziato a soli 13 anni a muoversi nel mondo del cinema e dello spettacolo. Si ricorda la sua spettacolare interpretazione Fantaghirò, la celebre miniserie in cui interpretava Romualdo. Ecco chi è Kim Rossi Stuart e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Kim Rossi Stuart?

Kim Rossi Stuart è nato a Roma il 31 ottobre 1969, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Figlio dell’attore perugino Giacomo Rossi Stuart e della modella di origini tedesche e olandesi Klara Muller, Kim ha cominciato da bambino a recitare. A soli 14 anni, infatti, gli è stato affidato il ruolo di protagonista nella miniserie I ragazzi della valle misteriosa e così ha intrapreso la sua scalata verso il successo.

Successivamente è stato protagonista di celebri film come Senza pelle, Pinocchio, Le chiavi di casa ed è stato apprezzato dal grande pubblico per il ruolo di Romualdo in Fantaghirò e il ruolo di Il Freddo, uno dei componenti della Banda della Magliana, nel film Romanzo Criminale.

La vita privata: figli e moglie

Nonostante l’attore tenga stretto riserbo sulla sua vita privata, si sa che da molti anni è legato alla collega e attrice Ilaria Spada, dalla quale ha avuto il figlio Ettore nel 2011. Durante un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di essere al settimo cielo perché: “Come padre (…) il divertimento e le gioie sono continue”.

I due si sono conosciuti durante una cena a casa della conduttrice televisiva Caterina Balivo, amica stretta della Spada. Da allora è cominciata la loro relazione, poi giunta al matrimonio in gran segreto. La coppia infatti ha rivelato di essersi sposata il 2 marzo 2019 con una cerimonia molto intima e con accanto solo parenti e amici più stretti. Nel luglio 2019 è nato anche il secondogenito della coppia, Ian. E nel novembre 2021 i due hanno annunciato l’arrivo del terzo figlio.

Chi è la moglie di Kim Rossi Stuart, Ilaria Spada?

Ilaria Spada è nata a Latina il 27 febbraio 1981 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Anche lei, come il marito, ha preso parte a numerosi film e serie tv. Si ricordano Questa Notte è Ancora Nostra e Don Matteo. Il debutto in televisione, tuttavia, risale al 1998, anno in cui ha partecipato a Miss Italia ed è stata eletta Miss Eleganza.