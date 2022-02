Chi è Jonathan Kashanian, lo stilista israeliano che ha vinto il Grande Fratello

Jonathan Kashanian, all’anagrafe Yehonatan Kashanian, è uno stilista e personaggio televisivo israeliano che si è fatto strada anche nel piccolo schermo italiano grazie a programmi e reality show. Nel 2022 torna in tv come ospite nel varietà condotto da Stefano De Martino Stasera tutto è possibile, in onda su Rai 2. Ecco chi è Jonathan Kashanian e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Jonathan Kashanian: età, altezza e carriera

Jonathan Kashanian è nato il 15 gennaio 1981 a Ramat Gan, una cittadina del distretto di Tel Aviv, in Israele. Oggi ha 41 anni ed è alto 185 cm per un peso di circa 65 kg. Figlio di genitori ebrei iraniani, e nipote di nonni originari dell’Uzbekistan, a 3 anni si è trasferito con la famiglia a Milano. Ha inoltre una sorella, Limor, che vive in Israele, e due fratelli: Alon e Yaron.

A partire dal 2000 Jonathan ha cercato di approdare al mondo della moda. Diplomatosi come stilista, ha cominciato a lavorare per sfilate e show-room di vario genere. Successivamente ha avuto accesso al settore televisivo.

Dalla moda alla tv

Nel 2004 ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello, vincendo il reality. L’anno dopo è entrato nel programma Sei un mito di Canale 5. Successivamente, dal 2006 al 2007, è stato inviato de La vita in diretta, di Festa Italiana e di Mezzogiorno in Famiglia su Rai 1.

Dal 2006 al 2016 è a Verissimo. Ha iniziato in qualità di ospite fisso, per poi rivestire il ruolo di esperto di moda. Nel 2007 è entrato a far parte del set del film di Carlo Vanzina Un anno eccezionale e nel 2010 ha partecipato ad un cameo nel film A Natale mi sposo.

Nel 2018, inoltre, ha partecipato come concorrente alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Attualmente è voce di un programma radiofonico su Rtl 102.5 e nel 2022 ha partecipa al programma Back to School. Nello stesso anno torna sul piccolo schermo come ospite del varietà condotto da Stefano De Martino su Rai 2.

La vita privata dello stilista

Jonathan Kashanian ha avuto una storia d’amore con Bianca Atzei, che tuttavia è presto naufragata. Al momento, si presume che l’italo-israeliano sia single, ma su questo non c’è nessuna reale conferma.