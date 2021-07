Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 2 in onda stasera 7 luglio 2021 su Italia 1, chi è la protagonista Jennifer Lawrence

Stasera alle 21,20 su Italia 1 si concluderà il ciclo di avventure dedicato a Hunger Games, la saga fantasy tratta dai romanzi best seller di Suzanne Collins. Sulla rete Mediaset sarà trasmesso Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 2, ultimo capitolo e seconda parte del romanzo Il canto della rivolta. Uscito a novembre del 2015, è l’unico film della saga ad essere stato distribuito anche con la tecnologia 3D.

La nazione di Panem è ormai in guerra. Tutti i distretti sono uniti nella rivolta contro Capitol City. L’insurrezione è guidata da Katniss Everdeen, simbolo e volto della rivoluzione stessa. Nel frattempo Peeta è ancora sotto shock a causa del lavaggio del cervello ad opera del Presidente Snow mentre era prigioniero nella capitale. Quando la rivoluzione giunge finalmente per le strade di Capitol City, il dittatore ha un ultimo folle piano per fermare i tumulti: organizzare gli Hunger Games fra i palazzi, con trappole mortali nascoste in ogni angolo della città, mettendo a repentaglio la vita di tutta la popolazione pur di mantenere saldo il potere.

Nel cast tornano tutti i protagonisti del capitolo precedente (Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1, qui trama e curiosità), fra cui Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth e Woody Harrelson.

Jennifer Lawrence, chi è la protagonista di Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 2 in onda stasera 7 luglio 2021 su Italia 1

A recitare nei panni della protagonista Katniss Everdeen è l’attrice americana Jennifer Lawrence, in carriera, da under 30, ha ricevuto ben 4 candidature ai premi Oscar. Classe 1990, nata a Lousville, nel Kentucky, ha deciso di intraprendere la strada della recitazione a 14 anni, quando recitava nel teatro della propria scuola.

L’esordio davanti alla macchina da presa è arrivato con la serie The Bill Engvall Show, progetto per cui ha vinto anche un premio come miglior attrice esordiente. Nel 2008 invece è apparsa in The Burning Plain – Il confine della solitudine al fianco di Kim Basinger e Charlize Theron. Quella performance le è valsa il Premio Marcello Mastroianni alla 65ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’anno successivo ha preso parte al film Un gelido inverno, nel ruolo della protagonista Ree Dolly che l’ha consacrata nel mondo di Hollywood grazie alla prima nomination agli Oscar.

Jennifer Lawrence, il successo fra supereroi e Oscar

Il grande successo è arrivato però nel 2012, quando è uscito nei cinema americani il primo capitolo della saga Hunger Games. Pur essendo una fan accanita dei romanzi, Lawrence ha impiegato tre giorni prima di accettare la parte in quanto preoccupata di come il film potesse influire sulla sua fama e vita privata. Da lì in poi si sono susseguiti progetti sempre di alto livello, tra cui la saga prequel sugli X-Men, dove ha recitato al fianco di Michael Fassbender e James McAvoy. L’Oscar, come Miglior attrice protagonista, è arrivato nel 2013 con Il lato positivo – Silver Linings Playbook di David O. Russell, adattamento del romanzo omonimo di Matthew Quick, con Bradley Cooper e Robert De Niro. Sono seguiti poi altri film di successo come American Hustle e Joy, performance con cui otterrà altre due candidature da parte dell’Academy di Los Angeles.

Per quanto riguarda la vita privata, Jennifer Lawrence è stata fidanzata con il collega inglese Nicholas Hoult, conosciuto sul set di X Men – L’inizio nel 2010. La loro rottura, nel 2014, è coincisa con il CelebGate, il celebre furto di foto intime effettuato sui profili iCloud delle celebrità da parte di alcuni hacker. Da maggio 2018 ha una relazione con Cooke Maroney, esperto d’arte della New York’s Gladstone Gallery, con il quale si è fidanzata ufficialmente nel gennaio 2019. I due si sono sposati il 19 ottobre dello stesso anno.