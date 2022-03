Jada Pinkett Smith, chi è e cosa ha la moglie di Will Smith? La malattia, la perdita di capelli, il pugno a Chris Rock

Jada Pinkett Smith è un’attrice statunitense di 50 anni. Nota per aver recitato in diversi film di successo, è sposata con il collega Will Smith, con cui ha avuto due figli. Durante la cerimonia degli Oscar, il comico Chris Rock ha fatto una battuta sul suo aspetto, condizionato dalla diagnosi di alopecia, che ha scatenato una violenta reazione del marito. Ma chi è Jada Pinkett Smith? Conosciamola insieme.

Chi è Jada Pinkett Smith?

Jada Koren Pinkett (Smith) è nata il 18 settembre 1971 a Baltimora. Nel 1997 ha sposato l’attore Will Smith, con cui ha avuto due figli: Jaden nato nel 1998 e Willow nata nel 2000, entrambi già attivi nel mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda la sua carriera, Jada Pinkett ha cominciato a lavorare come attrice nel 1990, quando ha preso parte a due serie sul piccolo schermo. Prima come ospite di True Colours, poi in Different World.

Al cinema tra i ruoli più importanti per la sua carriera si ricordano Il professore matto con Eddie Murphy, che le ha permesso di essere conosciuta ancora di più dal pubblico. Tra gli ultimi lavori ha preso parte a Matrix Resurrections nel 2021. È stata anche dietro la macchina da presa e ha lavorato come doppiatrice, in particolare per la serie di film d’animazione Madagascar.

Perché la moglie di Will Smith porta i capelli rasati? La malattia di Jada Pinkett Smith

Nel 2018 la moglie di Will Smith ha iniziato a soffrire di alopecia, perdendo piano piano i capelli. Si tratta infatti di una patologia autoimmune che causa il diradarsi dei capelli. Con il tempo l’attrice ha imparato a convivere con la diagnosi, trovando il coraggio di togliere il turbante che utilizzava all’inizio.

Durante la serata degli Oscar 2022, Chris Rock ha fatto una battuta sull’aspetto di Jada Pinkett Smith, che oggi porta i capelli rasati proprio per via dell’alopecia. Il commento non è stato gradito da Will Smith, che si è precipitato sul palco e ha tirato un pugno al comico. Poi è tornato a sedersi, gridando: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fo**** bocca”.