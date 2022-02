Chi è Iva Zanicchi, in gara a Sanremo 2022 con “Voglio amarti”

Iva Zanicchi, anche conosciuta con il soprannome dell’Aquila di Ligonchio, è una stella della musica italiana. Rinomato personaggio televisivo, cantante, a 82 anni sale sul palco dell’Ariston portando il brano “Voglio amarti”. Ecco chi è Iva Zanicchi, in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2022.

Chi è Iva Zanicchi: età e biografia

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 in provincia di Reggio Emilia sotto il segno zodiacale del Capricorno. Oggi ha dunque 82 anni. Cresciuta in una famiglia umile, ha dimostrato fin da piccolissima amore per la musica: sognava fin da bambina di diventare una cantante di successo. Ha mosso i suoi primi passi in televisione da adolescente, quando è riuscita ad affiancare uno dei conduttori più amati dell’epoca: Mike Buongiorno. Da allora non ha mai lasciato il piccolo schermo.

La carriera della cantante

Iva Zanicchi è una celebre cantate italiana, una delle personalità artistiche musicali più importanti del nostro Paese. Ha raggiunto l’apice della sua carriera con il terzetto delle grandi voci: Mina, Milva e, appunto, Zanicchi. Il suo timbro di voce, che si avvicina molto al tenore, è adatto per spaziare tra i più svariati generi musicali e ha conquistato i più importanti palcoscenici del mondo. Iva Zanicchi infatti ha cantato a New York, Parigi, al Teatro Reggio di Parma, al Teatro dell’opera di Sydney.

Ma non solo. Per lei hanno composto la musica e scritto le canzoni i nomi più importanti del panorama musicale italiano dell’epoca: da Memo Remici a Mogol, da Cristiano Malgioglio a Tiziano Ferro. Inoltre, avendo cominciato la sua carriera di successo sul piccolo schermo, Zanicchi non è mai sottratta ai riflettori della tv. È stata conduttrice dei Tre Moschettieri, su Canale 5. Ma anche Buona Domenica, Viva Napoli, Ok, il prezzo è giusto Una Sera ci incontrammo e molti altri ancora.

Iva Zanicchi a Sanremo 2022

Nel 2022 Iva Zanicchi torna sul palco di Sanremo con la canzone “Voglio Amarti”. Nella serata cover e duetti del Festival di Sanremo 2022 canta “Canzone di Don Backy” da sola, senza duetto.