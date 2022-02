Chi è Irama, biografia: fidanzata, genitori, canzoni e altezza

Irama è un cantante di 26 anni originario di Monza. È noto al pubblico per aver partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo e al talent show Amici di Maria De Filippi. In più è stato autore del tormentone estivo Arrogante, lanciato in rotazione da moltissime stazioni radio. Nel 2022 Irama torna sul palco dell’Ariston portando il brano “Ovunque sarai”. Ecco chi è Irama.

Chi è Irama: età, biografia, significato del nome

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 Dicembre 1995 e oggi ha 26 anni. Il cantante è cresciuto a Monza con i genitori e la sorella. È alto 1 metro e 65 centimetri per un peso pari a 65 kg. Il suo nome d’arte, per quanto non sia un’informazione ufficiale, potrebbe essere l’anagramma del suo secondo vero nome (Maria). In più “Irama” tradotto dal malese significa “ritmo”.

La carriera

Appassionato di musica fin da piccolissimo, è cresciuto con i testi Francesco Guccini e Fabrizio De André, suoi idoli. Ha esordito nel panorama discografico italiano grazie alla partecipazione alla 66esima edizione del Festival di Sanremo, nel 2015, nella categoria Nuove Proposte, con la canzone “Cosa resterà”. Nel 2016 ha rilasciato il suo primo album dal titolo Irama, sparendo però poco dopo dalla scena musicale.

È tornato a Sanremo, stavolta nella categoria Big, nel 2019. In questa occasione ha portato il brano La ragazza con il cuore di latta, ispirato alla storia di Martina Nasoni. Sempre nel 2019 ha inciso uno dei tormentoni estivi: “Arrogante”. Mentre nel 2021 ha partecipato ad Amici e poi nuovamente al Festival di Sanremo. Questa sua ultima esperienza è stata piuttosto tormentata.

Irama a Sanremo

Un membro del suo staff, infatti, è risultato positivo al Covid. Questo ha portato il cantante a rischiare la squalifica. Amadeus, però, con la complicità di addetti ai lavori e agli altri cantanti in gara, gli ha concesso una chance.

Irama non ha potuto cantare dal palco dell’Ariston, ma sono stati mandati in onda i video delle prove ufficiali. Questi sono serviti così alla giuria e al pubblico a casa per votare la sua esibizione. Nonostante le difficoltà è riuscito a classificarsi quinto. Nel 2022 torna al Festival portando la canzone “Ovunque sarai”.

La fidanzata di Irama

Irama ha avuto una storia d’amore con Giulia De Lellis, ora impegnata con Carlo Gussalli Beretta. I due, comunque, dopo la rottura sono rimasti in ottimi rapporti. Dopo alcuni flirt, sembra che Irama abbia trovato l’amore nella modella e influencer Victoria Stella Doritou, anche se non lo ha mai apertamente confermato.