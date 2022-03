Chi è Ilenia Pastorelli, l’attrice in “Non ci resta che il crimine”

Ilenia Pastorelli è un’attrice romana di 36 anni molto apprezzata dal pubblico italiano. Ha esordito con il film Lo chiamavano Jeeg Robot, con il quale ha spiccato il volo nel settore cinematografico. Ha infatti subito siglato diverse collaborazioni con registi nostrani importanti: da Carlo Verdone a Dario Argento. Nel 2022 torna in televisione con Non ci resta che il crimine, trasmesso su Rai2, al fianco di Alessandro Gassman. Ma chi è Ilenia Pastorelli? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme

Chi è Ilenia Pastorelli: età, altezza, dove è nata

Ilenia Pastorelli è nata a Roma il 24 dicembre 1985, sotto il segno del Capricorno. Oggi ha quindi 36 anni, è alta 177 centimetri per 56 kg di peso. Da bambina ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza, per poi lavorare giovanissima come modella per poter essere indipendente a livello economico. A soli 18 anni, infatti, è andata a vivere da sola, e a 24 ha partecipato al Grande Fratello. Nell’edizione del 2012 condotta da Alessia Marcuzzi, la futura attrice è arrivata in semifinale.

L’esordio con Jeeg Robot

Nel 2015 Ilenia Pastorelli ha ottenuto una parte nel film Lo chiamavano Jeeg Robot, il suo ufficiale esordio al cinema, con cui si è rivelata un’ottima attrice. Infatti, ha vinto un David di Donatello. Successivamente a preso parte ad altri numerosi film.

Nel 2018 è diventata protagonista nella pellicola Benedetta Follia di Carlo Verdone, per poi dedicarsi al film Cosa fai a Capodanno? con Luca Argentero. Nel 2019 ha condotto Adrian Live – Questa è la storia… programma che introduceva il cartone Adrian, direttamente ispirato a Adriano Celentano.

Poi è stata la volta di Brave ragazze, insieme a Serena Rossi ed Ambra Angiolini. Mentre nel 2019 ha partecipato a Non ci resta che il crimine, con Giallini e Gassman. Successivamente ha recitato in Occhiali neri, il film di Dario Argento.

Vita privata dell’attrice

Ilenia Pastorelli ha avuto una relazione con Rudolf Mernone, altro concorrente del Grande Fratello. Ma la loro relazione, una volta finita la trasmissione, è durata poco. Attualmente non si sa se Ilenia sia fidanzata o meno.