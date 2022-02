Chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Perchè la separazione con Trussardi?

Michelle Hunziker ha da poco ufficializzato la propria separazione da Tomaso Trussardi. Non è finita tra le pagine di cronaca rosa solo, però, per questa triste notizia. Ma anche perché sul suo conto è stata rivelata un’indiscrezione che ha davvero stupito tutti. Si parla infatti di un nuovo uomo nella sua vita. Anche se al momento sembra solo un’amicizia questo rapporto potrebbe presto tramutarsi in qualcos’altro. Ecco chi è il fidanzato di Michelle Hunziker.

Chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno reso ufficiale e pubblica, dopo il loro annuncio, la separazione. Voci di corridoio però suggeriscono che a dividere la coppia non siano stati dei problemi qualsiasi, ma una terza persona. A lanciare la bomba gossip è stato il magazine Dagospia, che ha pizzicato la bellissima conduttrice con un uomo. Ecco di chi si tratta.

Carlo Piazza chi è?

L’uomo che fa tanto discutere in questi giorni è Carlo Piazza. Si tratta di un modello, classe 1991, che ha iniziato a lavorare nel settore della moda nel 2012. L’indossatore ha lavorato con marchi importanti come Gabs, Wella e Samsonite. Tra lui e Michelle Hunziker, al momento, c’è soltanto amicizia, ma alcune voci suggeriscono che invece ci sia del tenero e che questo possa ben presto il venire alla luce.

Di loro due si sa davvero poco, non si conosce neanche dove sia avvenuto il loro primo incontro. Certo è che si tratta, almeno per il momento, soltanto di voci di corridoio che non sempre corrispondo al vero. Al momento, infatti, né Michelle Hunziker né Carlo Piazza hanno confermato alcunché.

Perchè Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati?

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi per molti fan è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Entrambi sembrano molto rammaricati e turbati, ma decisi a lasciarsi il passato alle spalle. L’ex della conduttrice, al Corriere della Sera, ha sottolineato che la decisione era necessaria per tutelare le loro due bambine. E sembra che della stessa opinione sia Michelle Hunziker, che sui social aveva lanciato qualche indizio.

La presentatrice non sta passando un periodo facile e non nasconde il dolore che prova a seguito della separazione, che lei stessa ha definito come un vero e proprio lutto da dover superare. Proprio per questo si sta circondando dell’amore di famigliari e amici e sta tentando di tenersi impegnata con gli appuntamenti professionali.