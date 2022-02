Chi è il fidanzato e quando si sposa Federica Pellegrini?

Specializzata nello stile libero, di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m, Federica Pellegrini è considerata una delle più grandi nuotatrici italiane: vediamo chi è il suo attuale fidanzato e quando si sposa.

Federica Pellegrini: il fidanzato

Dopo aver mostrato un certo riserbo per anni, al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2021 l’atleta ha ufficializzato la sua relazione con Matteo Giunta. Classe 1982, appartiene anch’egli al mondo sportivo ed è stato, oltre che compagno di vita, anche allenatore della stessa Pellegrini. Cugino di Filippo Magnini, uno degli ex amori di quest’ultima, è infatti stato il suo coach dal 2013 al 2018.

Come lei ha dedicato la sua vita al nuoto e si è dimostrato un preparatore atletico di notevole talento nonché uno dei più apprezzati nel panorama sportivo italiano. Nel 2018 ha anche vinto la Palma d’Oro del Coni, un riconoscimento per merito tecnico concesso agli allenatori che si distinguono per i risultati raggiunti dai propri atleti. Dopo le Olimpiadi di Rio in cui Federica arrivò quarta rimanendo fuori dal podio per un decimo, ai Giochi di Budapest del 2017 è infatti “riuscita a risorgere quando tutti la davano finita” e ottenere la medaglia d’oro in “quella che è stata la gara più bella vissuta insieme battendo quelle atlete che l’anno prima le avevano tolto il suo risultato”.

La fiducia e la sintonia a livello atletico sono poi sbocciate in un vero e proprio amore. Nel 2019 i due erano stati visti per la prima volta insieme ad una serata di Gala a Roma ma sono sempre stati di poche parole circa la loro situazione sentimentale.

Federica Pellegrini: quando si sposa?

Poi, nel 2021, l’ufficializzazione e soprattutto l’annuncio del matrimonio. Ad annunciare il grande evento è stata la stessa nuotatrice pubblicando sui social network una foto di inginocchiato al suo cospetto con una didascalia semplice ma emblematica: “Io e te e tutto il mondo fuori, SI”.

Quanto alla data precisa in cui si scambieranno le promesse d’amore, i due non ne hanno ancora parlato. Matteo si è però sbilanciato rendendo noto che probabilmente bisognerà rimandare al 2023: “Ci penserà Federica, ma difficilmente sarà nel 2022 perché si sposa mio fratello e per i miei genitori affrontarne due sarebbe troppo”.