Chi è la Queer Pop Band “La rappresentante di lista” in gara a Sanremo 2022

La Rappresentante di Lista è una Queer Pop Band italiana nata nel 2011 e composta da Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (chitarra e altri strumenti), a cui poi si sono aggiunti altri membri. Nella classifica finale del Festival di Sanremo del 2021 si è posizionata undicesima, ma nel 2022 torna sul palco dell’Ariston con il brano Ciao Ciao. Ecco chi è La Rappresentante di Lista.

La Rappresentante di Lista, ovvero Veronica Lucchesi, originaria di Viareggio, e Dario Mangiaracina, originario di Palermo, si sono incontrati a Valledolmo (PA) nel 2011. Successivamente hanno deciso di creare il duo che prende il nome da un curioso avvenimento che ha riguardato Veronica.

La cantante, infatti, si è in passato iscritta come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare.

In seguito si sono aggiunti al duo, facendone una band pop queer, Erika Lucchesi, Marta Cannuscio (batteria e voce), Enrico Lupi (tromba, pianoforte e synth) e Roberto Calabrese.

La carriera della band

Il 6 marzo 2014 è uscito il primo album di La Rappresentante di Lista, (per la) Via di casa, che ha sancito la collaborazione della band con l’etichetta Garrincha Dischi e a ha valso alla band la candidatura alle targhe Tenco – miglior disco d’esordio, così come la partecipazione alle finali del festival Musicultura.

Il secondo album è uscito il 4 dicembre 2015: Bu Bu Sad che ha portato la band a suonare dal vivo in tutta Italia. Nel 2018 è stato rilasciato invece il disco Go Go Diva, dopo il passaggio de La Rappresentante di Lista alla casa discografica Woodworm Label. La Rappresentante di Lista si sono esibiti a Sanremo 2020, piazzandosi undicesimi nella classifica finale.

Nuovamente all’Ariston

La Rappresentante di Lista torna per la seconda volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2022 con la canzone dal titolo Ciao Ciao. Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022, invece, dedicata alle cover e ai duetti, La Rappresentate di Lista canta Be My Baby dei The Ronettes, con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra.